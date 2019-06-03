Сырьевой спуск: мировые цены на нефть упали до минимума за три месяца

Мировые цены на нефть впервые с начала февраля опустились ниже $61 за баррель. В целом по итогам мая котировки упали почти на 14%. Значение стало максимальным за последние полгода. По словам экспертов, во многом рекордное удешевление энергосырья вызвано новым витком торговой войны между США и другими странами. При этом падение стоимости углеводородов практически не повлияло на динамику российского валютного и фондового рынков. Как могут измениться цены на нефть и курс рубля летом — в материале RT.

В понедельник, 4 июня, мировые цены на нефть показывают неоднозначную динамику. В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель. Впрочем, уже в середине дня котировки начали умеренно расти и вернулись к уровню выше $62 за баррель.

Нефтяные цены неуверенно пытаются восстановиться после мощного обвала последних дней. Так, за две торговые сессии 30 и 31 мая баррель Brent подешевел сразу на 9%. В целом, согласно данным бирже ICE в Лондоне, в мае стоимость энергосырья снизилась почти на $10 или примерно на 14%. Такое падение за месяц стало максимальным с ноября 2018 года.

Во многом наблюдаемое удешевление нефти вызвано массовым уходом инвесторов из рисковых вложений. Как объяснил в интервью RT директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов, подобное поведение игроков связано с обострением торговых противоречий между США и другими странами.

«Сначала США повысили импортные пошлины в отношении Китая, затем наложили ограничения на компанию Huawei и теперь совершенно неожиданно открыли новый фронт торговой войны с Мексикой. Тарифные ограничения ведут к замедлению экономического роста, которое, в свою очередь, вызывает падение спроса на нефть», — пояснил Тремасов.

По словам эксперта, США наряду с Мексикой и Канадой являются одним из крупнейших рынков мира, а потому тесно связаны торговыми отношениями. На этом фоне, как отметил Тремасов, объявленная Вашингтоном торговая война с соседней страной резко повысила непредсказуемость политики Белого дома в глазах других государств.

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Напомним, 31 мая Дональд Трамп сообщил о введении Соединёнными Штатами с 10 июня импортных пошлин в размере 5% на все товары из Мексики. Как ожидается, тарифы могут дополнительно вырасти, Мехико не остановит нелегальную миграцию в США. Об этом американский президент написал в Twitter. Согласно информации на официальном сайте Белого дома, уже в октябре 2019 года пошлины могут достичь уровня 25%.

Ранее, 10 мая, США повысили с 10% до 25% импортные пошлины на китайские товары общим объёмом $200 млрд. Более того, Трамп также распорядился запустить процесс введения тарифов на все остальные беспошлинные товары из КНР. Речь идёт о продукции общей стоимостью $300 млрд. В ответ Китай заявил, что с 1 июня повысит пошлины на американские товары.

Как подчёркивают аналитики, поддержку нефтяным ценам должны были оказать ограничительные меры Соединённых Штатов против Ирана. Напомним, со 2 мая США вводят санкции в отношении всех государств, закупающих углеводороды у исламской республики.

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Однако даже в условиях действующих мер против Тегерана нефтяные цены продолжают снижаться. Как объяснил RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, инвесторы начали сомневаться в способности США добиться полного прекращения экспорта иранской нефти.

Любопытно, что наблюдаемое падение цен не смогло остановить даже заметное сокращение добычи нефти со стороны участников сделки ОПЕК+. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле члены соглашения производили на 440 тыс. баррелей в сутки меньше установленного уровня. При этом Саудовская Аравия сократила добычу на 500 тыс. баррелей больше, чем обязалась.

В то же время, согласно оценке Антона Покатовича, в течение лета баланс спроса и предложения на глобальном энергорынке сможет вернуть сырьевые котировки к росту.

«Сделка ОПЕК+ пока выполняется в полном объёме, а экспортные поставки сырья со стороны Венесуэлы и Ирана остаются под серьёзным санкционным давлением. При этом торговый конфликт между США и Китаем пока не привёл к заметному снижению спроса на энергоносители. В результате летом баланс нефтяного рынка может сместиться в сторону дефицита поставок, что позволит ценам вернуться на уровень $70 и выше», — отметил эксперт.

Между тем, по словам аналитиков, в последнее время инвесторы не всегда ориентируются на фундаментальные показатели энергорынка. Так, согласно мнению аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, в настоящее время нефть выступает в роли не только сырьевого товара, но и финансового инструмента. Поэтому игроки игнорируют, к примеру, иранский фактор, долгое время поддерживавший цены на нефть, и больше ориентируются на финансовые рынки.

«Дальнейшая динамика цен на нефть будет всецело зависеть от того, насколько усилится падение на заокеанских биржах. В случае продолжения негативного сценария цена фьючерсного контракта Brent может опуститься до $60 за баррель», — считает Сергей Дроздов.

Рублёвое спокойствие

Примечательно, что заметное падение нефтяных цен слабо отразилось на стоимости российского рубля и финансовом рынке страны в целом. Хотя в мае стоимость нефти упала почти на 14%, нацвалюта подешевела менее чем на 1% по отношению к американской и на сегодняшний день торгуется вблизи отметки 65,5 рубля за доллар.

Более того, в ходе торгов 3 июня на фоне падения цены Brent ниже $61 за баррель индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и впервые поднялся выше отметки 2720 пунктов.

По мнению Антона Покатовича, текущее удешевление нефти не несёт серьёзных рисков для курса рубля. Как пояснил эксперт, российская валюта останется крепкой и в случае падения котировок до $55—60 за баррель.

«Основным фактором влияния на рубль остается санкционная пауза, которая позволяет иностранным инвесторам вкладываться в российские активы. Ожидаю, что в краткосрочной перспективе рубль не пойдёт выше 66,5 за доллар», — заключил Покатович.