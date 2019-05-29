Рублёвый отдых: как могут измениться курсы доллара США и евро летом

После весеннего укрепления рубля в летнем сезоне отпусков курсы доллара США и евро могут вырасти умеренными темпами, считают эксперты. При этом в ближайшие месяцы инвесторы будут внимательно следить и за развитием торговых отношений США с КНР. Усиление тарифной войны рискует вызвать массовые распродажи валют развивающихся стран. Впрочем, аналитики по-прежнему отмечают привлекательность рублёвых активов.

С начала весны российская валюта сумела заметно укрепиться по отношению к доллару и евро — на 1,8% и 3,6% соответственно. Вместе с тем, как полагают опрошенные RT аналитики, летом динамика курса рубля может оказаться менее однозначной и во многом будет зависеть от ряда геополитических и сезонных факторов. В частности, эксперты говорят о влиянии периода отпусков на валютный рынок страны.

«Следует учесть, что июнь — август — это высокий сезон для туризма. Потребность в обмене валюты для заграничных поездок способна умеренно повысить курс доллара и евро к рублю», — пояснил в беседе с RT руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» Марк Гойхман.

В то же время, согласно оценке экспертов, в ближайшие месяцы нацвалюту будут поддерживать по-прежнему высокие цены на нефть. Как ожидается, определяющей для сырьевых котировок станет встреча участников сделки ОПЕК+ 25—26 июня в Вене. Как ранее рассказал RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко, члены соглашения могут продлить действие договора о сокращении добычи углеводородов. По словам эксперта, такое решение поможет удержать нефтяные цены на текущем уровне — вблизи отметки $68—70 за баррель.

В то же время определённое давление на рубль может оказать усиление торговой войны США и Китая. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Как пояснил эксперт, тарифное обострение между двумя крупнейшими экономиками мира рискует обернуться массовыми распродажами валют развивающихся стран и ростом вложений в доллар.

Напомним, 10 мая США решились на обострение конфликта с КНР и повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд, а также пригрозили дополнительно обложить тарифами почти всю оставшуюся продукцию из азиатской республики, оцениваемую в $300 млрд. Реакция Пекина последовала незамедлительно, и Китай объявил о введении ответных пошлин объёмом $60 млрд уже с 1 июня. Более того, в рамках усиления торговой войны американские технологические компании уже начали прекращать сотрудничество с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei.

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«Противостояние США и Китая выходит за рамки острой тарифной войны с повышением взаимных пошлин на импорт. Сейчас мы видим новую стадию — противодействие большим технологическим компаниям, о чём говорят ограничения для Huawei и возможные ответные действия Пекина против Apple. Инвесторов беспокоит, что на таком фоне может усилиться торможение мировой экономики. Это способно снизить спрос на сырьё и курсы валют развивающихся рынков», — добавил Марк Гойхман.

Впрочем, как объяснил в интервью RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов, рубль всё ещё остаётся привлекательным относительно других валют развивающихся государств, хотя усиление торговой войны действительно может оказать влияние на российский финансовый сектор.

С начала мая в результате обострения противоречий между Пекином и Вашингтоном ключевой индикатор фондовых рынков стран с развивающейся экономикой — индекс MSCI Emerging Markets — упал почти на 8,7% и опустился ниже психологической отметки 1000 пунктов. Индекс Мосбиржи, напротив, прибавил порядка 3% и несколько раз обновил исторический максимум. На сегодняшний день показатель находится выше уровня 2600 пунктов.

Согласно оценке Игоря Галактионова, энтузиазм инвесторов несколько сдерживают риски возможных ограничительных мер со стороны США. Вместе с тем в текущих условиях игроки пока не ожидают серьёзного ухудшения ситуации на финансовом рынке РФ. Об этом в беседе с RT рассказал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Сценарий дестабилизации ситуации на валютном рынке в ближайшее время всерьёз не рассматривается, а инвесторы ожидают от Банка России снижения ключевой ставки уже на заседании в июне. Действия регулятора сократят аппетит нерезидентов к ОФЗ, но не вызовут волну оттока капитала», — подчеркнул Ващенко.

По словам аналитика, снижение ключевой ставки ЦБ становится возможным именно за счёт стабилизации курса рубля в последние месяцы и умеренной инфляции. Как подчеркнул Марк Гойхман, решение Банка России приведёт к удешевлению кредитов и станет одной из стимулирующих мер для роста экономики.

В целом, как прогнозируют опрошенные RT аналитики, в течение лета курс доллара будет оставаться на уровне 63—67 рублей. При этом, согласно оценке Георгия Ващенко, торговые войны могут ослабить позиции европейской валюты. Таким образом, курс евро будет колебаться в диапазоне 69—75 рублей.