Новая высота: индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2600 пунктов

21 мая индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и впервые превысил психологическую отметку 2600 пунктов. По словам экспертов, во многом рекордный рост индикатора связан с увеличением мировых цен на нефть. При этом инвесторы рассчитывают получить высокий объём дивидендов от российских компаний, что также позитивно сказывается на биржевых котировках. Любопытно, что удорожание акций в РФ происходит на фоне заметного удешевления ценных бумаг развивающихся стран. Как объясняют аналитики, фондовый рынок России оказался менее восприимчив к усилению торговой войны США и Китая.

Во вторник, 21 мая, в ходе торгов на российском фондовом рынке индекс Мосбиржи впервые за всю историю наблюдений поднялся выше психологической отметки 2600 пунктов. Во второй половине дня индикатор прибавил порядка 1,7% и в моменте достигал уровня 2619 пунктов.

В середине торговой сессии лидерами роста стали акции компаний нефтегазового сектора. Так, бумаги «Газпрома» росли в цене на 4,14%, «Татнефти» — на 2,67%, ЛУКОЙЛа — на 2,64%, «Роснефти» — на 2,52%. Такие данные приводит сайт Московской биржи.

Как отмечают опрошенные RT аналитики, одной из причин удорожания акций российских компаний и рекордного роста биржевого индекса стало повышение мировых цен на нефть.

По данным биржи ICE в Лондоне, на сегодняшний день нефть эталонной марки Brent торгуется выше $72 за баррель. С начала года стоимость сырья выросла примерно на 35%.

По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, инвесторы положительно восприняли итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Саудовской Аравии 19 мая. Как ожидается, участники соглашения продлят сделку по сокращению добычи нефти.

«Нефтекартель и его партнёры могут продлить сделку, чтобы компенсировать увеличение добычи углеводородов в США. Подобное решение ОПЕК+ может вызвать дальнейший рост мировых цен на нефть. Дополнительным стимулом для повышения котировок может также стать усиление санкций США в отношении Ирана», — пояснил в беседе с RT Сергей Суверов.

По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что между ОПЕК и союзниками существует общее понимание о необходимости мягкого сокращения запасов нефти, сообщает Reuters. По словам министра, основным вариантом, который обсуждался на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, было возможное продление ограничений добычи во второй половине 2019 года.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились с 1 января снизить добычу нефти почти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно условиям соглашения, члены нефтекартеля должны сократить производство нефти на 812 тыс. баррелей в сутки, а не входящие в картель страны — на 383 тыс.

По итогам апреля страны ОПЕК+ выполнили условия соглашения на 168%. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Помимо этого, как рассказал в беседе с RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев, поводом для активного роста индексов на Московской бирже стала позитивная корпоративная отчётность российских компаний и возможность для владельцев акций получить большие дивиденды.

«Отчётность многих российских корпораций демонстрирует заметное улучшение основных финансовых и операционных показателей. К тому же компании пересмотрели дивидендную политику и увеличили долю прибыли, направляемой на выплату дивидендов», — пояснил эксперт.

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Любопытно, что позитивная динамика российских индексов заметно отличается от общего тренда развивающихся рынков. На фоне обострения торговых отношений между США и Китаем ключевой индикатор фондовых рынков стран с развивающейся экономикой — индекс MSCI Emerging Markets — с начала мая потерял уже более 7% и опустился ниже отметки 1000 пунктов.

Согласно оценке управляющего партнёра EXANTE Алексея Кириенко, торговое противостояние Вашингтона и Пекина помогло укрепиться российскому рынку ценных бумаг. Как объяснил эксперт, по мере усиления тарифного противостояния Штатов с КНР инвесторы меньше оценивают риски возможных антироссийских ограничений со стороны США.

Эксперты также отмечают, что тарифный конфликт Соединённых Штатов и Китая напрямую не влияет на экономику России. Более того, по мнению аналитиков, Москва может выиграть от противостояния двух стран, например, увеличив поставки энергоресурсов в КНР, если Пекин сократит покупку сырья у США.

На этом фоне, как полагает Сергей Суверов, индекс Мосбиржи продолжит свой рост в условиях дорожающей нефти. Согласно прогнозу эксперта, к середине июня индикатор может достичь новой рекордной отметки 2650 пунктов.

Как ожидается, в ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к саммиту G20, который пройдёт 28—29 июня в Японии, и возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению Суверова, положительный исход переговоров и дальнейшее снижение напряжённости в отношениях двух стран поддержат российский рынок и будут способствовать росту котировок.