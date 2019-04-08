Апрельский разгон: индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

В понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку 2555 пунктов — это значение стало рекордным за всю историю наблюдений, начиная с 1997 года. Во многом удорожание акций российских компаний связано с ростом мировых цен на нефть выше психологического уровня $70 за баррель, считают эксперты. По их словам, в пользу фондового рынка играет и глобальный интерес инвесторов к активам развивающихся государств, а также относительно стабильный курс рубля. Как может измениться главный биржевой индикатор ценных бумаг России до конца весны — в материале RT.

На открытии торгов в понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор вырос на 0,57% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше 2555 пунктов.

В середине дня основными лидерами роста стали акции «Системы» (2,06%), «Татнефти» (1,65%), «Газпрома» (1,05%) и «Сургутнефтегаза» (0,9%). Такие данные приводит официальный сайт Московской биржи.

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Во многом рекордный рост котировок на российском рынке акций эксперты объясняют стремительным удорожанием нефти на мировом энергорынке. На сегодняшний день стоимость сырья эталонной марки Brent впервые с ноября 2018 года торгуется выше психологической отметки $70 за баррель. Такие данные приводит биржа ICE в Лондоне.

Отчасти рост цен на углеводороды вызван вооружёнными столкновениями в Ливии. Об этом в беседе с RT рассказал старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. 4 апреля в стране вновь активизировались боевые действия на фоне продолжающегося с 2011 года политического кризиса. По словам Суверова, обострение ситуации может привести к перебоям с поставками ливийской нефти.

Кроме того, как объяснил в интервью RT заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин, главной причиной роста нефтяных цен является выполнение сделки ОПЕК+ и государств — экспортёров углеводородов. Напомним, для балансировки глобального рынка энергосырья страны — участницы соглашения с 1 января снижают добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Согласно достигнутым договорённостям, участвующие в сделке государства ОПЕК должны сократить производство нефти на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей, а не входящие в картель страны — на 383 тыс., до 17,94 млн. России необходимо снизить добычу углеводородов на 228 тыс. баррелей в день.

По данным мартовского отчёта нефтекартеля, с января по февраль Саудовская Аравия снизила добычу почти на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом, как ранее заявлял глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия уже к концу марта практически полностью выполнила свою часть сделки.

Помимо этого, рост мировых цен на нефть также может быть связан и с ухудшением отношений между США и государствами ОПЕК. Об этом в разговоре с RT заявил эксперт компании «Международный финансовый центр» Дмитрий Иногородский.

«Удорожание нефти связано и с набирающим обороты очередным противостоянием ОПЕК и Дональда Трампа. Американский президент обвиняет картель в «нечестной конкуренции» и угрожает очередными санкциями, в то время как ОПЕК+ продолжает вести политику сокращения добычи», — пояснил Иногородский.

Согласно оценке опрошенных RT аналитиков, помимо глобального удорожания энергосырья на стороне российского фондового рынка играет растущий интерес мировых инвесторов к ценным бумагам развивающихся государств. На фоне успешных торговых переговоров США и Китая игроки рынка стали активнее закупать рисковые активы.

По словам вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, на встрече 3—5 апреля Вашингтон и Пекин достигли нового консенсуса по тексту планируемого торгово-экономического соглашения. Об этом представитель китайской стороны заявил на встрече с американским президентом Дональдом Трампом, сообщило агентство «Синьхуа».

В результате 5 апреля ключевой индикатор фондовых рынков развивающихся стран — индекс MSCI Emerging Markets — вырос на 0,41%, до 1085 пунктов. Значение стало максимальным с июля 2018 года.

«Благоприятную обстановку для российского фондового рынка создает и курс рубля, который, несмотря на попытки доллара проявлять силу, сохраняет относительно стабильное положение на мировом валютном рынке», — добавил Андрей Люшин.

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8 апреля во второй половине дня курс доллара на Московской бирже снижался на 0,3% — до 65,15 рубля, а курс евро — на 0,15%, до 73,19 рубля. При этом в целом с начала весны российская валюта укрепилась почти на 1% по отношению к американской и на 2,1% к европейской.

По словам Люшина, дальнейшая динамика индекса Мосбиржи преимущественно будет зависеть от изменения цен на нефть. Согласно прогнозу эксперта, в ближайшее время стоимость сырья Brent может вырасти до уровня $72,5—72,7 за баррель и после этого немного снизиться. В то же время, как полагает Сергей Суверов, уже в мае ключевой индикатор российского фондового рынка может обновить новый исторический максимум.

«В мае—июне многие компании будут закрывать реестры для выплаты дивидендов (составлять итоговый список лиц, имеющих право на получение прибыли от владения акциями компании. — RT). В преддверии этого инвесторы обычно активизируют покупки дивидендных бумаг. Поэтому не исключено, что индекс Мосбиржи может достигнуть примерно 2600—2650 пунктов к середине мая», — заключил Суверов.