Валютный сезон: почему рубль с начала весны укрепляется к доллару и евро

За месяц российская валюта укрепилась почти на 1% по отношению к американской и на 2,1% — к европейской. Поддержку рублю оказали высокие цены на нефть, приток капитала на финансовый рынок страны, а также интерес мировых инвесторов к рисковым активам развивающихся государств. Эксперты отмечают, что инвесторы практически не отреагировали на внесённый в конгресс США новый законопроект о санкциях, поэтому динамика нацвалюты в ближайшее время будет зависеть от сезонных факторов.

В пятницу, 5 апреля, российская валюта умеренно дорожает в ходе торгов на Московской бирже. Так, в середине дня курс доллара снизился на 0,2%, до 65,35 рубля, а курс евро — на 0,1%, до 73,4 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 6 апреля составил 65,4 рубля за доллар и 73,43 рубля за евро.

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С начала весны российская валюта подорожала почти на 1% по отношению к американской и на 2,1% — к европейской. Наиболее заметное укрепление рубля можно было наблюдать в конце марта. Так, курс доллара впервые с августа 2018 года опускался ниже 64 рублей, а курс евро снижался до отметки 72,2 рубля.

Как объяснил в беседе с RT аналитик QBF Денис Иконников, во многом позитивная динамика была связана с завершающимся в марте налоговым периодом — компании покупали рекордные объёмы рублей для уплаты налогов. Более того, по словам эксперта, положительное влияние на валюту оказал заметный приток капитала на российский финансовый рынок.

По данным Центробанка, с января по февраль объём иностранных вложений в российские облигации федерального займа (ОФЗ) вырос на 124 млрд рублей — до 1,914 трлн. При этом на начало марта доля зарубежных инвесторов на рынке госбумаг выросла рекордно за последние полгода и составила 25,9%.

Согласно оценке Иконникова, окончание налогового периода оказало небольшое давление на рубль в начале апреля. В то же время поддержкой для валюты стали высокие цены на нефть. На сегодняшний день баррель сырья эталонной марки Brent впервые с ноября 2018 года торгуется вблизи уровня $69—70. Такие данные приводит биржа ICE в Лондоне.

Как отмечают опрошенные RT аналитики, в последнее время на фоне действия бюджетного правила прямая связь между рублём и ценами на нефть продолжает сокращаться. В то же время, согласно мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Сергея Гайворонского, изменение курса нацвалюты по-прежнему на 20—30% зависит от динамики сырьевых котировок.

Кроме того, по словам Гайворонского, на стороне рубля играет и растущий интерес мировых инвесторов к валютам развивающихся государств. На фоне успешных торговых переговоров США и Китая игроки рынка стали активнее закупать рисковые активы.

По словам вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, на встрече 3 и 4 апреля Вашингтон и Пекин достигли нового консенсуса по тексту планируемого торгово-экономического соглашения. Об этом представитель китайской стороны заявил на встрече с американским президентом Дональдом Трампом, сообщило агентство «Синьхуа». В результате 5 апреля индекс валют развивающихся стран MSCI EM вырос на 0,3% — до 1650 пунктов.

Нулевая реакция

Впрочем, по мнению аналитиков, серьёзному укреплению рубля пока препятствует обострившаяся в последние дни санкционная повестка. Так, 3 апреля американские сенаторы внесли в конгресс США законопроект о возможном введении новых антироссийских мер. Документ предполагает ограничения в отношении банковского сектора страны, а также запрет на инвестиции в энергетическую отрасль и операции с суверенным долгом России.

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Между тем, как отмечают эксперты, реакция рубля на сообщения об угрозе новых санкций оказалась сдержанной. Так, даже на фоне внесённого в конгресс законопроекта российская валюта с начала недели укрепилась почти на 0,4%.

«Никакой новой информации по теме санкций мы не узнали, а пока хотя бы один из анонсированных законов не продвинется, словесные интервенции будут провоцировать лишь краткосрочные распродажи рубля. В результате сегодня мы видим попытки укрепления российской валюты и долгового рынка на нейтральном внешнем фоне», — пояснил Сергей Гайворонский.

Если законопроект в конечном итоге будет принят, реакция рубля и финансового сектора России также может оказаться незначительной. Об этом ранее в беседе с RT рассказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

«Многое уже заложено в цены. Банковский сектор готов вести внутренние расчёты во всех валютах независимо от работы международных систем. И SWIFT, и Visa, и MasterCard имеют аналоги в России. Необходимо лишь отработать устойчивость этих аналогов при больших нагрузках из-за кратного роста операций. Карточные платежи также защищены внутри страны», — пояснил эксперт.

В целом, по оценке Дениса Иконникова, в ближайшее время влияние на рубль будут оказывать преимущественно сезонные факторы. Так, по мере приближения летних отпусков россияне будут активнее покупать иностранную валюту. Вместе с тем, как пояснила в беседе с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, при сохранении текущих условий динамика нацвалюты останется стабильной в ближайшие месяцы.

«До конца весны в случае, если не произойдёт эскалации геополитической напряжённости, курс доллара продолжит оставаться в районе 64—66 рублей. Европейская валюта демонстрирует слабость из-за плохой статистики по экономической активности в регионе. Соответственно, до конца весны евро будет находиться в коридоре 72—75 рублей», — заключила Соснова.