Канадский сигнал: почему уверенный рост цен на нефть с начала года может остановиться

С января по апрель мировые цены на нефть выросли почти на 28%. В то же время эксперты не исключают, что ускоренный рост котировок может остановиться уже в ближайшее время. Сигналом для этого послужило валютное ослабление в Канаде, которая является одним из крупнейших игроков на глобальном энергорынке. Традиционно увеличение стоимости сырья сопровождается удорожанием канадского доллара, но в последние месяцы нацвалюта страны, напротив, начала дешеветь. Как полагают аналитики, давление на нефтяную отрасль может оказать обострение торговой войны Вашингтона и Пекина, а также увеличение добычи в Штатах и Саудовской Аравии.

За первые четыре месяца 2019 года мировые цены на нефть показали значительный рост. С января по апрель стоимость энергосырья эталонной марки Brent увеличилась почти на 28% и в моменте превышала отметку $75 за баррель.

Во многом рост стоимости углеводородов эксперты объясняют выполнением сделки ОПЕК+ государствами — экспортёрами нефти. Напомним, для балансировки глобального рынка энергосырья страны — участницы соглашения с 1 января снижают нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Более того, нефтяному удорожанию в мире также способствовало и обострение ситуации вокруг санкций Вашингтона против Тегерана и Каракаса. На фоне ограничительных мер США инвесторы стали опасаться снижения сырьевых поставок из Ирана и Венесуэлы.

Вместе с тем наблюдаемый в последние месяцы ускоренный рост нефтяных цен рискует завершиться уже в ближайшее время. Об этом в интервью RT рассказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. По его словам, до конца года стоимость барреля Brent может стабилизироваться вблизи $65—70. Как пояснил эксперт, одним из сигналов подобной динамики рынка послужила слабость национальной валюты Канады.

«Хорошим индикатором роста цен на нефть служит канадский доллар, но за последние полтора месяца он почти не укрепился по отношению к американской валюте», — объяснил Дембик.

Отметим, с начала весны нацвалюта Канады подешевела на 1,3% по отношению к американской. По данным на 7 мая, соответствующий курс составил $0,74 за канадский доллар.

Взаимосвязь канадской валюты и цен на нефть опрошенные RT аналитики объясняют значимой ролью страны на глобальном энергетическом рынке. Согласно статистике американского Управления энергетической информации (EIA), Канада занимает четвёртое место в мире по объёму добычи нефти и других жидких углеводородов — сразу за США, Саудовской Аравией и Россией. В 2018 году соответствующий уровень производства составил порядка 5,3 млн баррелей в сутки.

Помимо этого, Канада также входит в тройку государств с крупнейшими доказанными запасами нефти. Как следует из материалов EIA, в 2018 году объём энергосырья составил 171 млрд баррелей. Выше показатель только у Саудовской Аравии (266 млрд) и Венесуэлы (303 млрд).

«В Канаде курс валюты напрямую зависит от продажи производимого сырья, в том числе и нефти. Так случилось, что Канада из-за географического положения и отсутствия военных угроз Ближнего Востока становится крупным по объёмам экспортёром нефти после Саудовской Аравии. При этом большая часть объёма нефтяного экспорта приходится на США», — рассказал в беседе с RT заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин.

Как следует из апрельского отчёта ОПЕК, в начале 2018 года на долю Канады приходилось около 53% американского импорта сырой нефти. Таким образом, по словам Люшина, рост цен на нефть увеличивает затраты Штатов на покупку энергосырья и приносит дополнительную прибыль производителям Канады. В результате, как пояснил аналитик, канадский доллар должен активно реагировать на изменения нефтяных котировок с задержкой в несколько месяцев.

Добыча нефти под Калгари, Канада

Reuters

Так, на фоне обвала мировых цен на нефть к концу 2018 году в декабре курс нацвалюты Канады опустился до минимума за полтора года и составлял порядка $0,73 за канадский доллар. В начале 2019-го сырьевые котировки в мире начали расти — и уже в феврале канадская валюта подорожала до $0,76. Вместе с тем, хотя весной цены на углеводороды продолжили увеличиваться на глобальном рынке, канадский доллар перестал укрепляться. Как объяснил ситуацию Кристофер Дембик, «инвесторы просто не верят в продолжительный рост нефтяных котировок».

Давление на баррель

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По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Сергея Дроздова, игроки энергорынка серьёзно опасаются обострения торговой войны между США и Китаем. Так, по словам эксперта, заявление Дональда Трампа о намерении повысить пошлины на товары из КНР сразу же оказало негативное влияние на нефтяные цены. По данным биржи ICE в Лондоне, на сегодняшний день стоимость барреля Brent уже опустилась до уровня $69—70.

Более того, дальнейшему удорожанию нефти также препятствует заметное увеличение производства сырья в Штатах. Об этом в беседе с RT рассказала младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.

«В апреле добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки — до рекордных 12,3 млн баррелей, что делает Штаты крупнейшим в мире производителем нефти. Сдерживающим фактором также выступает возможное наращивание объёмов добычи нефти в рамках ОПЕК+ во втором полугодии 2019 года. Как ожидается, Саудовская Аравия может приостановить сокращение производства на фоне санкций со стороны США против Венесуэлы и Ирана», — подчеркнула Овчинникова.

Впрочем, как объяснил RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, мировой рынок нефти по-прежнему близок к балансировке, поэтому в ближайшие недели сырьевые котировки продолжат оставаться вблизи отметки $70 за баррель. По словам эксперта, ключевым фактором для отрасли станет вопрос продления сделки ОПЕК+ на заседании в июне.