«Зарубежные инвесторы не доверяют евро»: экономист Saxo Bank о валютах, рецессии в США и «шокирующих» прогнозах

Рекордный госдолг США может привести к сокращению ВВП этой страны уже в 2020—2021 годах. При этом из-за высокого дефицита бюджета Соединённых Штатов доля доллара в мировых резервах, вероятно, снизится до 50% в ближайшие 10—15 лет. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. По его словам, известный своими «шокирующими» прогнозами датский инвестбанк также ожидает роста популярности юаня в мире и отмечает оздоровление финансового сектора России.

«В США все ожидают рецессию»

— Замедление мировой экономики — одна из самых обсуждаемых сегодня тем. На этом фоне некоторые аналитики всё чаще говорят об угрозе очередного кризиса в США. Как вы считаете, действительно ли Штаты могут столкнуться с рецессией в ближайшее время?

— Существует множество важных индикаторов, помогающих строить прогнозы относительно рецессий, и все они указывают на одно и то же. Да, деловой цикл в Штатах подходит к концу, и это не новость. Риск кризиса существует, и из года в год он постепенно растёт.

Естественно, я не ожидаю, что США столкнутся с рецессией уже в этом году, но эксперты сходятся на том, что в 2020—2021 годах такое возможно. Всё логично: экономика страны довольно долго восстанавливалась. Сейчас наблюдаются проблемы, связанные с уровнем долга, особенно в частном секторе.

По факту все ожидают рецессию, поскольку понимают, что мы наблюдали самый долгий восстановительный период в истории США. У страны нет никаких налогово-бюджетных и кредитно-денежных рычагов, способных ускорить темпы экономического роста, поэтому будет происходить замедление.

Кристофер Дембик об угрозе рецессии в США

— В 2018 году Saxo Bank в своём рейтинге «шокирующих» прогнозов предсказывал, что Дональд Трамп может уволить главу американского Федрезерва Джерома Пауэлла. Как вы сегодня оцениваете вероятность беспрецедентной отставки руководителя ФРС?

— На сегодняшний день считаем, что это крайне маловероятно. Однако, как известно, сейчас главная угроза для глобальной кредитно-денежной политики состоит в том, что в скором времени центробанки могут утратить свою независимость. И как раз США — яркий пример. Озвученное в администрации Трампа намерение уволить главу Федрезерва Джерома Пауэлла было политическим ходом.

При этом схожие истории происходят и в других странах. Скажем, в Индии, где глава Резервного банка был смещён в связи с недовольством руководства страны. В последние годы аналогичная ситуация складывается и вокруг некоторых европейских центробанков: примерно то же мы видели пару лет назад на Кипре.

К слову, некоторые кандидаты от Демократической партии, баллотирующиеся на выборах 2020 года, считают, что центробанки не должны быть независимыми структурами.

На мой взгляд, принятие такого решения будет иметь неблагоприятные последствия, ведь независимость от политики позволяет принимать решения и бороться с инфляцией, и если в достаточно скором времени центробанки её лишатся, следует ждать негативных макроэкономических последствий.

— В конце 2018 года обвалился мировой фондовый рынок из-за политики ФРС США по повышению базовой ставки. Как в этом году может развиваться ситуация?

— На фондовых рынках развитых стран крайне высок уровень волатильности. Это не связано с макроэкономическими показателями государств и действиями центробанков, потому что центробанки этих стран не приобретают активы на рынке. В основном эта волатильность связана с операциями обратного выкупа акций. Многие компании, особенно в США, выкупают собственные ценные бумаги. Разумеется, пока эта практика будет сохраняться, она будет положительно влиять на развитые рынки.

Также по теме Ставка на риск: почему политика Федрезерва может угрожать экономике США С начала 2019 года Федеральная резервная система (ФРС) США — аналог центробанка — резко поменяла свою политику и всерьёз насторожила...

А вот на развивающихся рынках ситуация иная. Проблема в том, что с начала года котировки этих стран показывали вполне положительную динамику, однако, мне кажется, в мае на них может негативно отразиться подорожание доллара и нефти. Скорее всего, инвесторы отдадут предпочтение безопасным активам. Так что, возможно, с мая и в течение всего лета развивающимся рынкам будет сложно добиться хорошей динамики.

«Дедолларизация — это минимум рисков»

— Вместе с колебаниями фондовых котировок 2018 год также запомнился и резким изменением цен на нефть. Как стоимость энергосырья может измениться до конца 2019 года, если учитывать, что страны ОПЕК+ серьёзно сокращают свою добычу, а США её рекордно наращивают?

— Давать долгосрочный прогноз по ценам на нефть всегда сложно, поскольку на рынок в значительной мере влияют политические факторы. За последние месяцы котировки заметно выросли, но я сомневаюсь, что такая тенденция сохранится.

Хорошим индикатором роста цен на нефть служит канадский доллар, но за последние полтора месяца он почти не укрепился по отношению к американской валюте.

Думаю, инвесторы просто не верят в продолжительный рост нефтяных котировок. Виной тому ожидания, что Дональд Трамп может в очередной раз выразить через Twitter недовольство Саудовской Аравией, которая не помогает сохранять низкие цены на нефть.

Вероятно, стоимость барреля нефти вскоре стабилизируется, поскольку в этом сейчас нуждается весь мир. Сегодня мы видим замедление темпов роста мирового ВВП, а сохранение высоких цен на нефть в США и Европе негативно сказывается на экономической активности. Поэтому Дональду Трампу для успеха на следующих выборах нужны низкие цены на нефть. На мой взгляд, стоит ждать стабилизации котировок вблизи $65—70 за баррель.

— В последние годы доля доллара США в международных резервах неуклонно снижается. При этом растёт доля евро и юаня. Как вы считаете, с чем связана такая позиция мировых центробанков?

— Мы наблюдаем долгосрочный процесс, который, вероятно, продлится десятилетия. Речь идёт о дедолларизации, которая происходит в России, Китае, и во многих других экономиках.

Прежде всего, страны хотят, чтобы их национальная валюта использовалась на международном уровне.

Для многих инвесторов, включая центральные банки, дедолларизация — это возможность свести к минимуму риски, связанные с бюджетным дефицитом США.

Дефицит бюджета США продолжает серьёзно расти, и понятно, что в какой-то момент, может, через 5—10 лет, возникнут определённые проблемы. Поэтому дедолларизация позволяет диверсифицировать резервы и частично снизить риски, связанные с дефицитом бюджета США.

При этом я бы не стал делать ставку на евро, поскольку, если говорить о рисках, европейскую валюту нельзя назвать хорошей альтернативой доллару. Интересный вариант — китайский юань.

Китай в этом отношении добился больших успехов за последние годы. Например, ввёл нефтяные контракты, предусматривающие оплату в юанях. Постепенно, хоть и очень медленно, мы двигаемся к тому, что КНР сделает свой рынок открытым.

Кристофер Дембик о дедолларизации и растущей доле юаня в мировых резервах

— Как может измениться положение доллара, евро и юаня в мировых резервах в следующие 5—10 лет?

— Через десять лет американский доллар по-прежнему будет основной резервной валютой: на него будет приходиться не менее половины всех мировых резервов, поскольку дедолларизация происходит не мгновенно.

Однако доля американской валюты всё же будет снижаться и, вероятно, через 10—15 лет достигнет 50—55% в мировых резервах.

Шансы европейской валюты я тоже оцениваю пессимистично. Зарубежные инвесторы, особенно американцы, не доверяют евро. Слишком уж много проблем в Евросоюзе, и мы, европейцы, прекрасно видит это собственными глазами. Так что евро — не лучший вариант для инвестирования в ближайшие 10—15 лет.

Китайское правительство поставило цель довести долю нацвалюты до 10—15% с текущих 2%, так что времени потребуется немало. Как известно, в КНР много экономических и финансовых рисков. Поэтому, если смотреть объективно, увеличение доли юаня до 5% в следующие пять лет уже можно будет считать большим достижением.

— В списке «шокирующих» прогнозов Saxo Bank предсказывал также наступление промышленного кризиса в Германии и падение экономики страны к концу 2019 года. На сегодняшний день в стагнации оказалась промышленность всей еврозоны. Как вы полагаете, может ли весь регион столкнуться с экономической рецессией уже до конца года?

— Как правило, плачевное состояние одной из ключевых (в данном случае — немецкой) экономик Европы вызывает рецессию во всём регионе. На Германию приходится примерно треть всего европейского производства, и это играет важную роль. Сейчас немецкая промышленность переживает крайне непростые времена. Можно сказать, что в этом секторе происходит рецессия.

Второй фактор, который мог бы вызвать экономический спад еврозоны — крайне затруднённый доступ к займам. Однако пока гибкая кредитно-денежная политика и низкие процентные ставки облегчают доступ к кредитам. Думаю, что в текущем году рецессия в Европу не придёт, но уровень экономической активности окажется крайне низким.

«Рубль довольно устойчив»

— МВФ назвал здоровой макроэкономическую ситуацию в России. Каких темпов роста ВВП России вы ожидаете в 2019 году и в последующие годы?

— Рост российского ВВП будет зависеть от динамики цен на нефть. Если этот показатель составит $65—70 долларов за баррель, думаю, на российской экономике это скажется благоприятно.

Курс российского Центробанка за последние несколько лет привёл к впечатляющим результатам. Финансовая отрасль государства постепенно укрепляется.

У России и большинства стран есть понимание, что никакие стимулирующие меры не могут оказывать положительного влияния на экономику в условиях неустойчивости банковского сектора.

В этом смысле худший сценарий наблюдается в Италии — сколько бы денег в экономику ни вливалось, из-за проблемных банков благотворного эффекта ждать не приходится.

Таким образом, деятельность российского Центробанка на протяжении последних нескольких лет явно имеет конструктивный характер.

Кристофер Дембик об оздоровлении финансового сектора и ситуации в экономике России

На мой взгляд, России по-прежнему нужно в значительно большей степени диверсифицировать экономику, что ни для кого не новость, ведь об этом говорят много лет. Думаю, на это у вашей страны уйдёт немало времени, поскольку невозможно каждый день создавать новую промышленность.

Во многих странах, чья экономика связана с экспортом энергоресурсов, принято ориентироваться на чересчур оптимистичные прогнозы по нефтяным ценам. Российское правительство в этом плане ставит очень осторожные цели, что позволяет сформировать сбалансированный бюджет.

— Как вы оцениваете динамику российской валюты?

— В последнее время рубль довольно устойчив, и я ожидаю, что эта стабильность сохранится, если только, скажем, во второй половине года не произойдёт резкое усиление американских санкций. Однако в настоящее время этого ничто не предвещает. Администрация Трампа сосредоточилась на Китае и Евросоюзе.

Стабильность — ключевой фактор на рынке валютных операций. Главное — не низкий обменный курс, к чему стремятся многие страны, а его стабильность, чего я и ожидаю в отношении российской валюты. Стабильность — уже сам по себе положительный аспект для иностранных инвесторов, и не стоит стремиться к дешёвой валюте ради повышения экспорта, поскольку всегда найдутся государства, находящиеся в лучшем положении.

«Не зацикливаться на объёмах богатств»

— Возвращаясь к списку «шокирующих» прогнозов, Saxo Bank предсказывал, что в 2019 году Apple может купить Tesla, а МВФ и Всемирный Банк откажутся от измерения ВВП. Какие из предсказанных событий вы по-прежнему ожидаете?

— В этом году ни один из этих прогнозов не оправдается. Не думаю, что кто-то захочет покупать компанию Tesla, учитывая уровень её задолженности и неутешительные последние данные. Их технологии поражают, но управляют компанией неумело.

Мы в Saxo Bank считаем, что ВВП — не лучший индикатор состояния экономики. Во многих странах общество протестует против растущего неравенства, при этом люди, ответственные за выработку политики, не уделяют внимания этой проблеме, а только следят за экономической активностью. По их мнению, сильной экономики достаточно для всеобщего процветания.

Нам известно, что МВФ и Всемирный банк постепенно приходят к пониманию, что правильнее оценивать благосостояние населения, а не зацикливаться на объёмах созданных богатств — то есть ВВП. На это потребуется некоторое время. У нас уже есть набор определённых инструментов, который, разумеется, следует совершенствовать. Думаю, такой переход — лишь дело времени.

— Можете ли вы раскрыть некоторые детали новых «шокирующих» событий, которые могут произойти в мировой экономике в 2020 году? На какие сигналы стоит обратить внимание уже сейчас?

— Нужно обращать внимание на по-прежнему разрастающиеся по всему миру финансовые пузыри. Так, в некоторых странах можно ощутить негативное влияние пузыря на рынке недвижимости.

Есть пузыри и на рынках ценных бумаг. Динамика на всех финансовых рынках мира явно говорит, что стоимость активов на них слишком завышена. Так, ситуация на американской бирже сильно зависит от инновационных технологий — серьёзно на неё влияют всего 5—6 компаний, что добра не сулит.

На мой взгляд, все рынки мира, и в первую очередь американский, переоценены, о чём говорят практически все финансовые показатели. Над биржей США нависла угроза отказа инвесторов с ней работать. Всё дело в низких показателях Facebook или Google, или же во влиянии политики на финансовый рынок.