Обвал на словах: китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

В понедельник, 6 мая, торги на китайском фондовом рынке закрылись резким обвалом котировок. Инвесторы запаниковали после заявления Дональда Трампа об усилении торгового давления на Пекин. Уже до конца недели Штаты могут повысить пошлины на поставляемую из КНР продукцию, а затем ввести против страны дополнительные ограничения. Даже после ряда успешных переговоров США по-прежнему недовольны финансовой политикой Китая и положением американских компаний на рынке азиатской республики.

В понедельник, 6 мая, китайский фондовый рынок обвалился под давлением резкой продажи ценных бумаг. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite упал сразу на 5,6%, до 2906 пунктов, а индикатор Шеньчжэньской площадки рухнул на 6,7%, до 1515 пунктов.

Основной причиной паники инвесторов стала угроза усиления торговой войны между США и КНР после заявлений Дональда Трампа. Так, накануне американский президент сообщил о намерении повысить 10 мая пошлины в отношении китайской продукции.

«В течение 10 месяцев Китай платил США 25%-е пошлины на высокотехнологичные товары суммой $50 млрд и 10%-е — на другую продукцию объёмом $200 млрд. Эти выплаты частично объясняют наш огромный экономический успех. В пятницу 10% увеличатся до 25%», — написал Трамп в Twitter.

Более того, глава Белого дома также пригрозил ввести дополнительные тарифные ограничения против КНР. По его словам, на сегодняшний день товары из Китая на сумму $325 млрд всё ещё не облагаются пошлинами, но в скором времени на них также будет установлен сбор в размере 25%.

Напомним, ещё в начале 2018 года США обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности. По версии администрации Белого дома, действия Китая привели к тому, что торговый дефицит Штатов с азиатской республикой достиг $375 млрд.

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В мае страны договорились о мирном урегулировании конфликта, но американская сторона всё же решилась на развязывание полномасштабной торговой войны и обложила пошлинами половину китайского экспорта (суммой $250 млрд). В ответ Пекин ввёл тарифы в размере 5% и 10% на импорт американской продукции на $60 млрд, после чего Вашингтон пообещал ввести пошлины на все поставки из Китая.

Вместе с тем, уже в декабре на саммите G20 в Аргентине оба государства неожиданно для наблюдателей договорились о перемирии. Штаты пообещали не повышать пошлины с 1 января 2019 года, и стороны условились заключить торговую сделку до 1 марта.

Примечательно, что итоговое соглашение не было подписано к обозначенному сроку, но США так и не пошли на обострение конфликта на фоне ряда успешных переговоров. С начала 2019 года представители Вашингтона и Пекина провели десять встреч и неоднократно заявляли о прогрессе в достижении сделки. Следующее обсуждение стороны запланировали на 8 мая. Между тем затянувшийся переговорный процесс стал вызывать недовольство Дональда Трампа. Это, по его словам, и послужило поводом для анонсирования новых пошлин.

«Очевидно, в рамках переговоров произошли существенные разногласия, оставшиеся за кулисами и не нашедшие пока решения. Поскольку для Трампа эти противоречия являются неприемлемыми, он решил заблаговременно пойти на обострение ситуации, пока до двусторонней встречи ещё остаётся достаточно времени», — отметил в беседе с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

AFP

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Одним из наиболее проблемных пунктов в ходе переговоров остаётся финансовая политика Китая. Об этом RT рассказал руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. По словам эксперта, Пекин в любой момент может обесценить национальную валюту и тем самым нарушить планы Вашингтона по выравниванию торгового баланса. Так, дешёвый юань позволит китайским товарам удержаться на американском рынке даже после введения новых заградительных мер. Наличие подобных финансовых рычагов, в свою очередь, не устраивает главу Белого дома.

Кроме того, по итогам переговорного процесса Китай уже пошёл на определённые уступки и улучшил статус иностранных фирм в республике. Между тем, как отмечает Маслов, американские компании так и не получили исключительных прав на китайском рынке.

«Для китайской публики новый закон был представлен как очередной шаг по либерализации экономики КНР. Это, в свою очередь, тоже не устраивает Трампа, поскольку обнуляет его победу в торговой войне. Трамп хотел, чтобы преференции получили исключительно компании США, или чтобы выгоды были более широкими для американцев, а не одинаковыми для всех зарубежных предприятий», — пояснил Маслов.

Майская встреча

В Пекине подчеркнули, что намерены продолжать переговорный процесс. Об этом 6 мая заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Я знаю, что весь мир обратил внимание на то, что происходит. Мы также понимаем, какая складывается ситуация. Китайская делегация готовится к следующему раунду переговоров», — цитирует ТАСС Шуана.

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Как пояснил в интервью RT генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин, Китай пытается получить для себя больше выгоды и поэтому затягивает переговоры, но американцы при этом не желают идти на уступки. По мнению эксперта, сложившаяся ситуация может привести к полному провалу намеченной сделки.

«От срыва переговоров в первую очередь пострадает весь рынок китайско-американского оборота дорогостоящих товаров, а вслед за ним и другие рынки Азии. Если же торговое соглашение всё-таки будет достигнуто, то весь азиатский экономический регион ждёт сильный подъём, потому что именно США являются главным и крупнейшим покупателем китайской продукции и технологий», — добавил Хохрин.

Помимо этого, жёсткие заявления Трампа также могут быть вызваны желанием действующего президента укрепить политические позиции в период новой предвыборной компании в Штатах. Об этом в разговоре с RT рассказал старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Скорее всего, решение сыграть на обострение и новые угрозы Трампа связаны главным образом с внутриполитической ситуацией в США, где уже фактически начинается предвыборная компания. Президент хочет показать, кто в доме хозяин, и что он выполняет предвыборные обещания на фоне угроз для американской гегемонии в мире со стороны Китая», — пояснил Суверов.

В то же время, как полагают аналитики, США, скорее всего, не станут повышать пошлины 10 мая. По оценке Андрея Хохрина, помимо сообщений Трампа в Twitter соответствующее решение должно быть официально одобрено в других структурах исполнительной власти страны. Более того, по мнению экспертов, в конечном итоге сторонам всё же удастся заключить торговое соглашение, но дальнейшая ситуация на мировых рынках будет зависеть от условий сделки.