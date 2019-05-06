Обвал на словах: китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин
- Reuters
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В понедельник, 6 мая, китайский фондовый рынок обвалился под давлением резкой продажи ценных бумаг. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite упал сразу на 5,6%, до 2906 пунктов, а индикатор Шеньчжэньской площадки рухнул на 6,7%, до 1515 пунктов.
Основной причиной паники инвесторов стала угроза усиления торговой войны между США и КНР после заявлений Дональда Трампа. Так, накануне американский президент сообщил о намерении повысить 10 мая пошлины в отношении китайской продукции.
«В течение 10 месяцев Китай платил США 25%-е пошлины на высокотехнологичные товары суммой $50 млрд и 10%-е — на другую продукцию объёмом $200 млрд. Эти выплаты частично объясняют наш огромный экономический успех. В пятницу 10% увеличатся до 25%», — написал Трамп в Twitter.
Более того, глава Белого дома также пригрозил ввести дополнительные тарифные ограничения против КНР. По его словам, на сегодняшний день товары из Китая на сумму $325 млрд всё ещё не облагаются пошлинами, но в скором времени на них также будет установлен сбор в размере 25%.
Напомним, ещё в начале 2018 года США обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности. По версии администрации Белого дома, действия Китая привели к тому, что торговый дефицит Штатов с азиатской республикой достиг $375 млрд.
В мае страны договорились о мирном урегулировании конфликта, но американская сторона всё же решилась на развязывание полномасштабной торговой войны и обложила пошлинами половину китайского экспорта (суммой $250 млрд). В ответ Пекин ввёл тарифы в размере 5% и 10% на импорт американской продукции на $60 млрд, после чего Вашингтон пообещал ввести пошлины на все поставки из Китая.
Вместе с тем, уже в декабре на саммите G20 в Аргентине оба государства неожиданно для наблюдателей договорились о перемирии. Штаты пообещали не повышать пошлины с 1 января 2019 года, и стороны условились заключить торговую сделку до 1 марта.
Примечательно, что итоговое соглашение не было подписано к обозначенному сроку, но США так и не пошли на обострение конфликта на фоне ряда успешных переговоров. С начала 2019 года представители Вашингтона и Пекина провели десять встреч и неоднократно заявляли о прогрессе в достижении сделки. Следующее обсуждение стороны запланировали на 8 мая. Между тем затянувшийся переговорный процесс стал вызывать недовольство Дональда Трампа. Это, по его словам, и послужило поводом для анонсирования новых пошлин.
«Очевидно, в рамках переговоров произошли существенные разногласия, оставшиеся за кулисами и не нашедшие пока решения. Поскольку для Трампа эти противоречия являются неприемлемыми, он решил заблаговременно пойти на обострение ситуации, пока до двусторонней встречи ещё остаётся достаточно времени», — отметил в беседе с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.
- AFP
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Одним из наиболее проблемных пунктов в ходе переговоров остаётся финансовая политика Китая. Об этом RT рассказал руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. По словам эксперта, Пекин в любой момент может обесценить национальную валюту и тем самым нарушить планы Вашингтона по выравниванию торгового баланса. Так, дешёвый юань позволит китайским товарам удержаться на американском рынке даже после введения новых заградительных мер. Наличие подобных финансовых рычагов, в свою очередь, не устраивает главу Белого дома.
Кроме того, по итогам переговорного процесса Китай уже пошёл на определённые уступки и улучшил статус иностранных фирм в республике. Между тем, как отмечает Маслов, американские компании так и не получили исключительных прав на китайском рынке.
«Для китайской публики новый закон был представлен как очередной шаг по либерализации экономики КНР. Это, в свою очередь, тоже не устраивает Трампа, поскольку обнуляет его победу в торговой войне. Трамп хотел, чтобы преференции получили исключительно компании США, или чтобы выгоды были более широкими для американцев, а не одинаковыми для всех зарубежных предприятий», — пояснил Маслов.
Майская встреча
В Пекине подчеркнули, что намерены продолжать переговорный процесс. Об этом 6 мая заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Я знаю, что весь мир обратил внимание на то, что происходит. Мы также понимаем, какая складывается ситуация. Китайская делегация готовится к следующему раунду переговоров», — цитирует ТАСС Шуана.
Как пояснил в интервью RT генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин, Китай пытается получить для себя больше выгоды и поэтому затягивает переговоры, но американцы при этом не желают идти на уступки. По мнению эксперта, сложившаяся ситуация может привести к полному провалу намеченной сделки.
«От срыва переговоров в первую очередь пострадает весь рынок китайско-американского оборота дорогостоящих товаров, а вслед за ним и другие рынки Азии. Если же торговое соглашение всё-таки будет достигнуто, то весь азиатский экономический регион ждёт сильный подъём, потому что именно США являются главным и крупнейшим покупателем китайской продукции и технологий», — добавил Хохрин.
Помимо этого, жёсткие заявления Трампа также могут быть вызваны желанием действующего президента укрепить политические позиции в период новой предвыборной компании в Штатах. Об этом в разговоре с RT рассказал старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.
«Скорее всего, решение сыграть на обострение и новые угрозы Трампа связаны главным образом с внутриполитической ситуацией в США, где уже фактически начинается предвыборная компания. Президент хочет показать, кто в доме хозяин, и что он выполняет предвыборные обещания на фоне угроз для американской гегемонии в мире со стороны Китая», — пояснил Суверов.
В то же время, как полагают аналитики, США, скорее всего, не станут повышать пошлины 10 мая. По оценке Андрея Хохрина, помимо сообщений Трампа в Twitter соответствующее решение должно быть официально одобрено в других структурах исполнительной власти страны. Более того, по мнению экспертов, в конечном итоге сторонам всё же удастся заключить торговое соглашение, но дальнейшая ситуация на мировых рынках будет зависеть от условий сделки.