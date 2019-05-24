Отступление барреля: почему мировые цены на нефть рекордно упали с начала 2019 года

В пятницу, 24 мая, мировые цены на нефть пытаются восстановиться после заметного снижения последних дней. С начала недели стоимость барреля Brent опустилась почти на 6%. Падение стало максимальным в 2019 году. Котировки не смогло поддержать даже значительное сокращении добычи в странах ОПЕК+. Главной причиной удешевления сырья эксперты называют обострение торговой войны между США и Китаем. Противостояние двух государств может вызвать замедление мировой экономики и уменьшить спрос на углеводороды. Что будет происходить с нефтяными ценами летом — в материале RT.

В пятницу, 24 мая, мировые цены демонстрируют неоднозначную динамику. В начале торгов на бирже ICE в Лондоне сырьё эталонной марки Brent подорожало на 1,5% — до $68,5 за баррель. Впрочем, уже к вечеру котировки опустились до $67,9 за баррель.

Ещё в понедельник, 20 мая, показатель находился выше отметки $73 за баррель и с тех пор сократился почти на 6%. Как отмечают опрошенные RT эксперты, подобное недельное падение цен может стать самым большим с начала 2019 года.

По мнению экспертов, одной из главных причин значительного удешевления энергосырья стали опасения игроков рынка по поводу возможного усиления торгового конфликта США и Китая. Как объяснил в интервью RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко, обострение торговых отношений Вашингтона с Пекином уже привело к падению финансовых рынков двух стран. Это, в свою очередь, спровоцировало и серьёзное снижение сырьевых котировок.

«Вошедшее в острую фазу противостояние США и Китая ставит под угрозу дальнейший рост мировой экономики. К этому добавляются опасения возможного начала рецессии в США уже в конце 2019 или в начале 2020 годов. Такой сценарий может привести к снижению мирового спроса на нефть», — пояснил Манаенко.

Опасения инвесторов подтверждает и майский прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В своём исследовании объединение снизило оценку роста мировой экономики в 2019 году с 3,3% до 3,2%. Как ожидается, значение станет минимальным с 2016 года. Ключевым фактором ухудшения прогноза экономисты ОЭСР назвали растущую неопределённость в глобальной торговле.

Напомним, 10 мая Вашингтон повысил с 10 до 25% импортные пошлины на китайские товары общим объёмом $200 млрд. Кроме того, президент США Дональд Трамп также распорядился запустить процесс введения тарифов на всю остальную беспошлинную продукцию из КНР стоимостью $300 млрд. Ответная реакция со стороны Пекина последовала незамедлительно — Китай повысит пошлины на произведённые в Штатах товары с 1 июня объёмом $60 млрд.

Помимо этого, как отметил в беседе с RT эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв, другой причиной наблюдаемого в последнее время падения нефтяных цен стала реакция биржевых игроков на данные о росте запасов нефти в США. Увеличение американских сырьевых резервов оказалось неожиданным для рынка.

Также по теме Канадский сигнал: почему уверенный рост цен на нефть с начала года может остановиться С января по апрель мировые цены на нефть выросли почти на 28%. В то же время эксперты не исключают, что ускоренный рост котировок...

За неделю с 10 по 17 мая коммерческие запасы нефти в Штатах увеличились на 4,7 млн баррелей — до 476,8 млн баррелей. Значение стало рекордным с июля 2017 года. Такие данные приводит Управление энергетической информации США (EIA).

Как полагают аналитики, запасы растут на фоне увеличения добычи нефти в США и снижения спроса на сырьё со стороны американских НПЗ. Согласно данным EIA, по состоянию на 17 мая производство углеводородов в США выросло до 12,2 млн баррелей в сутки после небольшого снижения до 12,1 млн неделей ранее. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, в настоящий момент американский сырьевой рынок готовится к усилению давления на нефтяной экспорт Ирана.

«Если иранские поставки полностью уйдут с рынка под давлением Штатов, то другим экспортёрам потребуется время для хотя бы частичного замещения данных объёмов. В этот период США пригодятся накопленные запасы, которые позволят избежать возможного повышения цен на нефть», — полагает Покатович.

Напомним, с 2 мая Соединённые Штаты вводят санкции против всех государств, закупающих углеводороды у исламской республики.

ОПЕК+ не помог

Примечательно, что снижению нефтяных цен с начала недели предшествовали заявления участников соглашения ОПЕК+ о перевыполнении сделки по сокращению добычи нефти. Более того, члены пакта также сообщили и о возможности дальнейшего продления договора.

По итогам апреля страны — участницы соглашения выполнили условия сделки на 168%. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом средний уровень исполнения договора с января 2019 года достиг 120%.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле члены сделки ОПЕК+ добывали на 440 тыс. баррелей в сутки меньше установленного соглашением уровня. При этом Саудовская Аравия сократила добычу на 500 тыс. баррелей больше, чем обязалась.

Также по теме Лишний баррель: почему Саудовской Аравии больше не нужны высокие цены на нефть С начала 2019 года мировые цены на нефть выросли на 34% (до $72 за баррель), но всё ещё заметно отстают от прошлогодних значений....

По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 19 мая министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что между ОПЕК и союзниками существует общее понимание необходимости мягкого сокращения запасов нефти, сообщает Reuters. По словам министра, основным вариантом, который обсуждался на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, было возможное продление ограничений добычи во второй половине 2019 года.

Впрочем, как отметил Иван Манаенко, инвесторы уже заранее учли возможность пролонгации соглашения, поэтому заявления ОПЕК+ не смогли поддержать рынок и предотвратить снижение цен на нефть.

«Участники рынка понимают, что сохранить сделку вполне реально, но в то же время не были предложены другие шаги по снижению предложения. Кроме того, неизвестно, как долго Саудовская Аравия сможет так сильно снижать своё производство. Торговая война создаёт реальную угрозу падения спроса, притом что других возможностей для ограничения добычи у ОПЕК+ пока не видно», — пояснил Манаенко.

Напомним, сделка по сокращению добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки вступила в силу 1 января и первоначально была рассчитана на полгода. Решение о продлении сделки планируется рассмотреть на очередной встрече ОПЕК+ 25—26 июня в Вене.

Как полагает Иван Манаенко, сделка по сокращению добычи будет продлена. Такой шаг, в свою очередь, поможет нефтяным ценам удержаться на текущем уровне, но не сможет стимулировать сильный рост.

«Думаю, цены будут балансировать в диапазоне $65—70 за баррель. Отдельные локальные конфликты могут вызвать кратковременный рост до $75 за баррель, но дальше в текущих условиях цены не пойдут. На конец июня я прогнозирую стоимость Brent в $68—70 за баррель», — добавил эксперт.

Атака на цены



Эксперты обращают внимание, что цены на нефть не смогло поддержать и усиление напряжённости на Ближнем Востоке. Так, 14 мая заминированные беспилотные аппараты атаковали нефтепровод «Восток — Запад» в Саудовской Аравии. В результате компания Saudi Aramco была вынуждена приостановить транспортировку сырья по нефтепроводу, сообщает Reuters. Эр-Рияд возложил ответственность за диверсию на Тегеран. Иран, в свою очередь, отверг обвинения и призвал расследовать инциденты.

Ещё 12 мая нападению подверглись и два саудовских танкера вблизи Ормузского пролива, через который проходит пятая часть всех мировых поставок нефти. Атака на объекты сырьевой инфраструктуры обострила отношения Вашингтона и Тегерана. Тем не менее эксперты считают, что до настоящих военных действий дело не дойдёт.

«Полагаем, что риск вооружённого конфликта и последующего скачка цен на нефть можно исключить. Президент Трамп часто измеряет свой успех низкими ценами на бензин и высокой оценкой рынка акций, поэтому ему политически не нужна война с Ираном перед борьбой за переизбрание в 2020 году», — пояснил RT глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

По словам экономиста, наиболее серьёзная угроза, которая может вызвать скачок цен на нефть, исходит не с Ближнего Востока, а из Средиземноморья, где обострение конфликта в Ливии рискует обернуться падением добычи нефти.

Отметим, в своём майском исследовании эксперты EIA повысили оценку средней цены на нефть марки Brent в 2019 году до $70 за баррель, на $5 выше предыдущего прогноза.

Как полагает Антон Покатович, летом нефтяные цены снова перейдут к росту, поскольку на рынке может возникнуть дефицит сырья объёмом 300—600 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, эксперт не исключает возможности успешных торговых переговоров США и Китая, что также может поддержать цены. На этом фоне, согласно прогнозу аналитика, уже к концу июня котировки будут находиться в диапазоне $72—75 за баррель.