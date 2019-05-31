Готовность к ограничениям: чем могут обернуться для мирового рынка новые пошлины США

Биржевые индексы Европы и Азии снижаются на фоне решения властей США ввести импортные пошлины на все товары из Мексики. Одновременно ускорилось падение мировых цен на нефть. Сырьевые котировки могут приблизиться к максимальному уровню падения за месяц с ноября прошлого года. Эксперты объясняют такую ситуацию опасениями инвесторов, связанными с внешнеторговыми ограничениями со стороны Вашингтона.

Фондовые рынки Европы демонстрируют снижение в пятницу, 31 мая. Германский индекс DAX в первой половине дня потерял более 1,6%, французский CAC 40 — 1,3%, итальянский FTSE MIB — 1,25%. Британский FTSE 100 снижается почти на 1%, а индикатор «голубых фишек» Евросоюза Euro Stoxx 50 — на 1,4%.

Китайские индексы также снизились в пределах 0,25 — 0,55%, а самые большие потери в Азии у японского Nikkei — 1,63%.

Эксперты отмечают, что причина негативной динамики фондовых рынков связана с решением США ввести с 10 июня импортные пошлины на все товары из Мексики.

Первоначальный размер пошлин составит 5%. Далее тарифы будут повышаться, если Мехико не остановит нелегальную миграцию в США, заявил президент Дональд Трамп в сообщении в Twitter. На сайте Белого дома поясняется, что в октябре текущего года пошлины могут дойти до 25%.

Аналитики подчёркивают, что введение новых пошлин вызвало отток инвесторов из рисковых активов и снижение биржевых котировок по всему миру.

«Важно не то, что Мексика попала под тарифный удар США, а то, что Штаты продолжают демонстрировать миру готовность к жёстким торговым ограничениям для продавливания своих интересов. Пошлины против Мексики усиливают опасения рынка относительно роста мировой экономики в условиях торгового конфликта», — пояснил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Покатович полагает, что период повышенной тревожности на мировых рынках может продлиться ближайшие несколько недель. При этом российский рынок сохранит относительную устойчивость к внешним негативным событиям.

Старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова предположила, что новые торговые ограничения США могут привести к снижению мировых финансовых площадок в среднем на 2%.

Примечательно, что фьючерсы на американский индекс S&P 500 также показывали снижение более 1%.

Начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко отметил, что появление новых пошлин может негативно отразиться и на самой экономике США.

«Казалось бы, импортные пошлины должны помочь американским производителям, но поскольку часть полуфабрикатов выпускается в Мексике, себестоимость продукции в США также вырастет. В результате компаниям США придётся либо снижать собственную маржу, либо перекладывать лишние расходы на потребителей. Последний шаг может привести к росту инфляции», — предупреждает Манаенко.

Автомобильное дежавю

Одними из лидеров падения на германском фондовом рынке стали акции крупнейших автопроизводителей, сообщает Reuters. Всё дело в том, что автоконцерны размещают свои заводы в Мексике, которые работают на рынок США.

В прошлом году из Мексики в Штаты поступило автомобилей на сумму $52,6 млрд, это около 30% от общего американского автоимпорта, который в 2018 году составил $191,7 млрд. Такие данные приводит Министерство торговли США.

Примечательно, что 17 мая Белый дом отсрочил на шесть месяцев решение о возможном введении новых пошлин до 25% на импорт автомобилей и комплектующих. Речь шла в первую очередь о европейских машинах. При этом Евросоюз был готов ответить Вашингтону установлением пошлин на американские товары общей стоимостью €20 млрд. Об этом заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Иван Манаенко не исключил, что ЕС обязательно поставит США вопрос о пошлинах на произведённые в Мексике европейские автомобили, поскольку автопром в ЕС имеет достаточно сильное лобби.

Также по теме В ответе за мигрантов: Трамп ввёл торговые пошлины на все товары из Мексики С 10 июня США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Такое решение Вашингтон...

Вместе с мировыми финансовыми рынками снижение показали и нефтяные котировки. Так, стоимость эталонной марки Brent в середине дня теряла более 2% и опустилась ниже $64 за баррель впервые с середины февраля текущего года.

В целом с начала месяца нефтяные котировки снизились примерно на 10%, что может стать самым большим снижением за месяц с ноября прошлого года.

Антон Покатович отметил, что в условиях нового обострения торговых отношений США с другими странами участники рынка уходят от повышенного риска и устремляются в защитные активы.

«Распродажи нефтяного актива, относящегося к группе рисковых, носят спекулятивный характер и определяются серьёзным беспокойством на мировых рынках. В условиях спекулятивного снижения, котировки в ближайшие две—три недели могут прийти к уровню $59—$62 за баррель», — спрогнозировал Антон Покатович.

Тем не менее, аналитики предположили, что летом цены на нефть могут вернуться к 70$ за баррель и продолжить рост выше этой отметки.

Активом, который выиграл на фоне общего падения рынков, стало золото. Котировки драгметалла к середине дня прибавили порядка 0,8% и вплотную приблизились к отметке $1300 за тройскую унцию.

Иван Манаенко считает, что если финансовые рынки крупнейших стран будут и дальше снижаться, то подорожание золота как надёжного актива может ускорится. В результате цены на драгметалл могут достичь $1350 за тройскую унцию.