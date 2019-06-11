Пекинский барьер: почему США не смогли полностью ограничить продажу иранской нефти

Жёсткие санкции США не смогли остановить продажу нефти Ираном. Хотя в мае Вашингтон начал вводить ограничения против всех покупателей сырья из исламской республики, страна всё же смогла реализовать за границей почти 13 млн баррелей. Примечательно, что больше половины этого объёма было отправлено в Китай. По словам экспертов, партнёрство с Тегераном может стать одним из инструментов Пекина в торговой войне со Штатами. Чем могут ответить США на действия КНР — в материале RT.

В мае 2019 года Иран экспортировал танкерами 12,8 млн баррелей нефти на общую сумму $880 млн. Об этом говорится в отчёте информационного портала TankerTrackers. Согласно результатам исследования, в прошлом месяце основным покупателем углеводородов у Тегерана стал Китай. Так, на долю КНР пришлось более 54% всего нефтяного экспорта из исламской республики.

Кроме того, порядка 15% поставок были отправлены в Сирию. Конечные покупатели ещё 31% иранской экспортной нефти в настоящий момент неизвестны.

Примечательно, что Тегеран продолжает вывозить энергосырьё за границу в условиях действующих ограничений США.

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Напомним, 8 мая 2018 года Соединённые Штаты вышли из ядерной сделки c Ираном и объявили о восстановлении действия санкций против Тегерана. Основной пакет мер вступил в силу 5 ноября и распространяется на энергетический сектор страны и операции с центробанком республики.

Как ранее заявляли в Госдепартаменте США, основная цель санкций — свести к нулю доходы Тегерана от продажи нефти. При этом Белый дом дал отсрочку на полгода некоторым крупным импортёрам иранского энергосырья. Так, вплоть до начала мая 2019 года углеводороды у Ирана могли свободно закупать Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Греция, Италия, Турция и Тайвань.

Как отмечают аналитики, по задумке американцев за отведённый срок партнёры Ирана должны были перестроить структуру своего импорта и в итоге всё равно отказаться от дальнейшего сотрудничества с Тегераном. В апреле закупки углеводородов по-прежнему продолжали Китай, Индия, Турция и Южная Корея, но уже в мае Нью-Дели, Токио и Сеул полностью перестали ввозить иранскую нефть.

Любопытно, что с начала весны Пекин также значительно сократил импорт энергосырья из Ирана (с 951 тыс. баррелей в сутки в марте до 224 тыс. в мае), но при этом не собирается полностью останавливать закупки. Как пояснил в интервью RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, Китай таким образом может использовать партнёрство с Тегераном в качестве инструмента в торговой войне с США.

«Во-первых, закупки нефти у исламской республики обусловлены экономическими причинами — при отсутствии спроса Иран готов продавать свою нефть со скидкой. Во-вторых, нельзя исключать и геополитическую мотивацию Китая, который таким образом имеет дополнительный инструмент в переговорах с США: китайский импорт иранской нефти снижает эффект американских санкций против Тегерана», — пояснил Сабитов.

Более того, как рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, хотя сегодня крупнейшие энергетические компании КНР не закупают углеводороды у исламской республики, некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Китае по-прежнему могут работать только на иранском сырье. При этом, согласно оценке эксперта компании «Международный финансовый центр» Гайдара Гасанова, даже небольшие объёмы поставок нефти в Китай могут существенно поддержать экономическое положение Ирана.

По итогам 2018 года объём ВВП Ирана снизился на 3,9%, а в 2019-м, как ожидается, показатель упадёт сразу на 6%. Об этом говорится в апрельском отчёте Международного валютного фонда (МВФ).

«В 2018 году Иран был седьмым по величине поставщиком нефти в КНР, на его долю приходилось около 6% китайского импорта, поэтому Пекин вряд ли полностью исключит закупки нефти у Тегерана. Иранская же сторона рассматривает экспорт сырой нефти в Китай в качестве спасательного круга в нынешних условиях, когда в связи с сокращением добычи нефти в стране происходит экономический спад, а инфляция стремительно растёт почти до 35%», — пояснил Гасанов.

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Впрочем, по мнению опрошенных RT аналитиков, Соединённые Штаты уже в ближайшее время могут отреагировать на продолжающееся партнёрство Ирана и Китая. На этом фоне Вашингтон может объявить о введении финансовых санкций против КНР.

«Можно ждать попыток давления на Китай, особенно в связке с торговыми войнами. Пример — недавний инцидент с судном Pacific Bravo, которое направлялось из Ирана в Гонконг: американские власти уже предупредили о возможных последствиях. Одной из мер может быть ограничение платежей через банк China’s Bank of Kunlun, который, как предполагалось, владел судном. Подобные вспышки дипломатических и санкционных конфликтов могут усилиться», — считает Ален Сабитов.

Гайдар Гасанов не исключает, что Китай будет проводить неофициальные взаиморасчёты с Ираном. Как ожидается, страны продолжат сотрудничество, но при этом не станут разглашать информацию о своих операциях и в очередной раз провоцировать США.