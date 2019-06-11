Пекинский барьер: почему США не смогли полностью ограничить продажу иранской нефти
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В мае 2019 года Иран экспортировал танкерами 12,8 млн баррелей нефти на общую сумму $880 млн. Об этом говорится в отчёте информационного портала TankerTrackers. Согласно результатам исследования, в прошлом месяце основным покупателем углеводородов у Тегерана стал Китай. Так, на долю КНР пришлось более 54% всего нефтяного экспорта из исламской республики.
Кроме того, порядка 15% поставок были отправлены в Сирию. Конечные покупатели ещё 31% иранской экспортной нефти в настоящий момент неизвестны.
Примечательно, что Тегеран продолжает вывозить энергосырьё за границу в условиях действующих ограничений США.
Напомним, 8 мая 2018 года Соединённые Штаты вышли из ядерной сделки c Ираном и объявили о восстановлении действия санкций против Тегерана. Основной пакет мер вступил в силу 5 ноября и распространяется на энергетический сектор страны и операции с центробанком республики.
Как ранее заявляли в Госдепартаменте США, основная цель санкций — свести к нулю доходы Тегерана от продажи нефти. При этом Белый дом дал отсрочку на полгода некоторым крупным импортёрам иранского энергосырья. Так, вплоть до начала мая 2019 года углеводороды у Ирана могли свободно закупать Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Греция, Италия, Турция и Тайвань.
Как отмечают аналитики, по задумке американцев за отведённый срок партнёры Ирана должны были перестроить структуру своего импорта и в итоге всё равно отказаться от дальнейшего сотрудничества с Тегераном. В апреле закупки углеводородов по-прежнему продолжали Китай, Индия, Турция и Южная Корея, но уже в мае Нью-Дели, Токио и Сеул полностью перестали ввозить иранскую нефть.
Любопытно, что с начала весны Пекин также значительно сократил импорт энергосырья из Ирана (с 951 тыс. баррелей в сутки в марте до 224 тыс. в мае), но при этом не собирается полностью останавливать закупки. Как пояснил в интервью RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, Китай таким образом может использовать партнёрство с Тегераном в качестве инструмента в торговой войне с США.
«Во-первых, закупки нефти у исламской республики обусловлены экономическими причинами — при отсутствии спроса Иран готов продавать свою нефть со скидкой. Во-вторых, нельзя исключать и геополитическую мотивацию Китая, который таким образом имеет дополнительный инструмент в переговорах с США: китайский импорт иранской нефти снижает эффект американских санкций против Тегерана», — пояснил Сабитов.
Более того, как рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, хотя сегодня крупнейшие энергетические компании КНР не закупают углеводороды у исламской республики, некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Китае по-прежнему могут работать только на иранском сырье. При этом, согласно оценке эксперта компании «Международный финансовый центр» Гайдара Гасанова, даже небольшие объёмы поставок нефти в Китай могут существенно поддержать экономическое положение Ирана.
По итогам 2018 года объём ВВП Ирана снизился на 3,9%, а в 2019-м, как ожидается, показатель упадёт сразу на 6%. Об этом говорится в апрельском отчёте Международного валютного фонда (МВФ).
«В 2018 году Иран был седьмым по величине поставщиком нефти в КНР, на его долю приходилось около 6% китайского импорта, поэтому Пекин вряд ли полностью исключит закупки нефти у Тегерана. Иранская же сторона рассматривает экспорт сырой нефти в Китай в качестве спасательного круга в нынешних условиях, когда в связи с сокращением добычи нефти в стране происходит экономический спад, а инфляция стремительно растёт почти до 35%», — пояснил Гасанов.
Впрочем, по мнению опрошенных RT аналитиков, Соединённые Штаты уже в ближайшее время могут отреагировать на продолжающееся партнёрство Ирана и Китая. На этом фоне Вашингтон может объявить о введении финансовых санкций против КНР.
«Можно ждать попыток давления на Китай, особенно в связке с торговыми войнами. Пример — недавний инцидент с судном Pacific Bravo, которое направлялось из Ирана в Гонконг: американские власти уже предупредили о возможных последствиях. Одной из мер может быть ограничение платежей через банк China’s Bank of Kunlun, который, как предполагалось, владел судном. Подобные вспышки дипломатических и санкционных конфликтов могут усилиться», — считает Ален Сабитов.
Гайдар Гасанов не исключает, что Китай будет проводить неофициальные взаиморасчёты с Ираном. Как ожидается, страны продолжат сотрудничество, но при этом не станут разглашать информацию о своих операциях и в очередной раз провоцировать США.