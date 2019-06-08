Деловой разговор: что обсуждалось на Петербургском международном экономическом форуме

Торговые войны и рост протекционизма сегодня стали глобальными угрозами. Россия по-прежнему намерена выйти на темпы роста ВВП выше среднемировых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2019. При этом эксперты разошлись в своих оценках и прогнозах: одни предупреждают о рисках закредитованности населения и давления на бизнес, другие отмечают замедление инфляции, сохранение стабильности, а также устойчивость экономики к внешним рискам. О чём ещё говорили на XXIII Петербургском международном экономическом форуме — в материале RT.

Международные экономические отношения переживают стадию кризиса, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2019. По его словам, на сегодняшний день мировая торговля перестала быть драйвером глобальной экономики, а с ростом конкуренции страны всё чаще прибегают к «языку санкций». Ключевыми вызовами, как подчеркнул президент, стали рост протекционизма и торговые войны.

«Формально за последнее время рост глобальной экономики характеризуется положительными значениями: в 2011—2018 годах в среднем 2,8% ежегодный рост, в последние годы — чуть больше 3%. Но, на наш взгляд, лидерам государств, всем нам необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост, существующая модель международных экономических отношений, к сожалению, всё-таки находится в кризисе», — подчеркнул президент.

Влияние торговых войн на мировую экономику стало одной из главных тем Петербургского международного экономического форума. Как заявил на полях ПМЭФ-2019 глава Минэкономразвития Максим Орешкин, тарифное обострение между США и Китаем уже переросло в долгосрочное противостояние двух крупнейших экономических платформ. Согласно оценке министра, конфликт Вашингтона и Пекина будет оказывать воздействие на всю мировую экономику в течение десятилетий.

Напомним, в мае Штаты повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд и пригрозили дополнительно обложить тарифами продукцию на $300 млрд. Пекин, в свою очередь, ввёл ответные пошлины объёмом $60 млрд с 1 июня, после чего американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с китайским гигантом Huawei.

«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — заявил Владимир Путин.

Между тем, как полагают некоторые эксперты, наблюдаемое обострение отношений между КНР и Штатами может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп остаётся у власти. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ рассказал главный экономист «Ренессанс Капитал» Чарльз Робертсон. По его словам, в случае победы Трампа на выборах 2020 года тарифное обострение рискует затянуться ещё на пять или семь лет.

Чарльз Робертсон о торговой войне США и Китая

Большой спор

Как напомнил Путин, Россия в ближайшие годы должна войти в пятёрку крупнейших экономик мира и закрепиться на среднеевропейском уровне по главным «параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей». Стимулами для экономического роста России в течение следующих нескольких лет станут нацпроекты.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что усилия правительства сегодня направлены на повышение производительности труда, стимулирование экспорта, а также малого и среднего бизнеса. Между тем в ходе обсуждения на полях ПМЭФ представители власти разошлись в своих оценках перспектив российской экономики.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключил, что в 2019 году рост ВВП страны рискует оказаться ниже 1%, а в ближайшие несколько лет показатель не сможет достигнуть среднемирового уровня и будет оставаться вблизи 2%.

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Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2019 года российская экономика должна вырасти на 1,3%, а уже в 2021-м — на 3,1%. При этом во время выступления на форуме Максим Орешкин предупредил о растущих рисках на российском рынке потребительского кредитования. По словам министра, годовые темпы роста кредитования уже достигли 30% и рискуют привести экономику к рецессии в 2021 году.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина также отметила рост потребительского кредитования в стране, но при этом заявила об отсутствии угрозы рецессии. По её словам, ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности. Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что уже в октябре Центробанк введёт показатель долговой нагрузки граждан, который позволит ограничить рост закредитованности россиян.

Любопытно, что на фоне возникших противоречий относительно темпов роста ВВП представители власти констатировали общую устойчивость российской экономики к внешним вызовам. Так, по словам Максима Орешкина, падение цен на нефть не скажется на прогнозе Минэкономразвития. Кроме того, как полагает Антон Силуанов, Россия может извлечь выгоду из торговой войны Штатов с КНР и занять освободившиеся ниши на китайском рынке.

Серьёзная ставка

По оценке ЦБ, темпы роста цен в России снизились до 5% — с 5,2% в апреле. Как подчеркнул Максим Орешкин, уже к концу года показатель может опуститься ниже целевого уровня 4%. На этом фоне, по словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России может пойти на снижение ставки уже в ближайшее время.

«Мы поднимали ставку в конце прошлого года, потому что видели нарастание инфляционных рисков, в том числе связанных с повышением НДС. Мы опасались, что повышение НДС может вызвать вторичные эффекты из-за того, что инфляционные ожидания в нашей стране не заякорены и остаются на повышенном уровне. Поэтому приняли упреждающие меры, они дали свой эффект. Инфляция достаточно быстро стала снижаться. И поэтому мы сказали, что готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки», — пояснила Набиуллина.

Примечательно, что до конца 2019 года Банк России может дважды снизить ставку и опустить её до уровня 7,25% годовых. Об этом на полях ПМЭФ в эксклюзивном интервью RT рассказал глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Я думаю, что сейчас большинство аналитиков ожидают снижения ставки уже на ближайшем заседании совета директоров Центробанка (запланировано на 14 июня. — RT). Кроме того, до конца года мы ожидаем ещё одно снижение ставки — от сегодняшних значений она может уменьшиться на полпроцента», — отметил Задорнов.

Михаил Задорнов о возможном снижении ставки ЦБ

По словам Задорнова, действия Центробанка приведут к удешевлению денег на российском рынке и станут дополнительным стимулом для развития кредитования и роста экономики. При этом, как подчеркнул глава РСПП Александр Шохин, регулятор будет проявлять осторожность и ориентироваться на изменение внешних условий при изменении ставки.

«В силу большой неопределённости на мировых рынках и возможности введения новых ограничений, если Центробанк снижает существенно ставку, а на следующий день вводятся какие-то санкции или происходит негатив в том числе и в американо-китайском споре, то ситуация может резко ухудшиться и с точки зрения инфляции, и других факторов. Поэтому Центральный банк, скорее всего, будет двигаться маленькими шажками, имея возможность осмотреться по сторонам и ориентируясь на адаптацию к чуть более низким ставкам», — добавил Шохин.

Впрочем, по словам Шохина, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ позитивно скажется на российском бизнесе. Так, снижением ставок могут воспользоваться потенциальные инвесторы и компании всех отраслей российской экономики.

Глава РСПП Шохин о важности снижения ставок для российского бизнеса

Внешнее давление

Одной из главных тем обсуждения среди участников форума стало дело инвестиционного фонда Baring Vostok. Напомним, в феврале глава компании американец Майкл Калви был арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Как заявил в ходе одной из сессий ПМЭФ глава Счётной палаты Алексей Кудрин, ситуация с Майклом Калви негативно сказалась на российской экономике. По его словам, арест предпринимателя вызвал серьёзную озабоченность инвесторов и спровоцировал рост оттока капитала из страны почти в два раза с начала 2019 года — до $40 млрд.

Впрочем, как объяснил RT Александр Шохин, предпринимателей больше беспокоит не потеря инвестиций, а сохраняющаяся неопределённость во взаимоотношениях бизнеса с правоохранительными органами.

«Правоохранительные органы часто используются для избыточного давления на бизнес. Ощущение возможности быть закошмаренным приводит в том числе к выводу капиталов, к отсутствию инвестиций в страну», — пояснил Шохин.

Вопросам вмешательства правоохранительных органов в работу бизнеса Владимир Путин посвятил часть своего выступления в ходе пленарной сессии. По словам главы государства, для решения проблемы в 2019 году власти запустили реформу в сфере контрольно-надзорной деятельности. В результате, как ожидается, с 1 января 2021 года будет прекращено действие прежней нормативно-правовой базы и создана новая чёткая система требований к предпринимателям.

«Логика наших действий заключается в следующем — это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальной возможности для злоупотребления правом давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц», — подчеркнул Владимир Путин.