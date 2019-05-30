Кредитный оптимизм: глава ЦБ Набиуллина назвала реальным снижение ставок по ипотеке до 8%

Банк России не исключил снижения ставок по ипотеке до 8% к 2024 году. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, во многом такая оценка связана с уменьшением инфляционных рисков. Как ожидается, уже в первой половине 2020 года темпы роста потребительских цен вернутся к целевому уровню в 4%. При этом одновременно с удешевлением займов регулятор намерен сдерживать рост кредитования населения. Кроме того, планируется введение показателя долговой нагрузки граждан, который будет фиксировать отношение задолженности россиянина к его доходу и учитываться банками и микрофинансовыми организациями при выдаче займов.

В Центробанке считают возможным снижение ипотечных ставок в России до 8% к 2024 году. Об этом в четверг, 30 мая, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на правительственном часе в Госдуме.

«Наша денежно-кредитная политика направлена на сохранение стабильно низкой в долгосрочном плане инфляции. Это основной фактор снижения ставок по ипотечно-жилищным кредитам. И мы считаем совершенно реальным достижение уровня ставок по ипотеке до 8% в срок, определённый указом президента», — подчеркнула Набиуллина.

Согласно материалам ЦБ, осенью 2018 года средняя ставка по выданным жилищным кредитам в России достигла исторического минимума — 9,4%, но уже к апрелю 2019-го показатель вырос до 10,4%. Как пояснила председатель Банка России, причиной такой динамики стало повышение ключевой ставки ЦБ в связи с угрозой инфляционных рисков.

Впрочем, по оценке регулятора, сегодня темпы роста потребительских цен в стране уже начали замедляться, и в первой половине 2020 года вернутся к целевой отметке 4%. На этом фоне, по словам Набиуллиной, ЦБ может вновь перейти к сокращению ставки во II—III квартале 2019 года, а российские банки уже начали объявлять о снижении ипотечных ставок.

«Ставки по кредитам снижались большую часть прошлого года — до того как начали расти инфляционные риски, и Банк России повысил ключевую ставку. Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции», — пояснила глава Центробанка.

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По мнению опрошенных RT аналитиков, следующее снижение ключевой ставки может произойти уже на заседании совета директоров ЦБ 14 июня. При этом, согласно прогнозу главного стратега «УНИВЕР Капитал» Дмитрия Александрова,в случае достижения инфляции уровня 4,7—4,9% к октябрю и при одновременном уменьшении ставок ФРС США Банк России может понизить ключевою ставку в два или в три раза до конца 2019 года.

Примечательно, что Центробанк также планирует сдерживать чрезмерный рост потребительского кредитования в стране. Так, по словам Эльвиры Набиуллиной, с осени 2019 года регулятор введёт показатель долговой нагрузки граждан. Индикатор представляет собой отношение задолженности россиянина к его доходу и в дальнейшем будет учтён банками, а также микрофинансовыми организациями при выдаче займов.

«Такая мера должна ограничить рост закредитованности граждан: если человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать, это угрожает его личному благополучию, а для банков это угроза их устойчивости», — объяснила председатель ЦБ.

Как подчеркнула Набиуллина, в настоящий момент заёмщики в общей сложности направляют на погашение кредитов 44% своего дохода. На этом фоне действия регулятора призваны уберечь российский рынок потребительского кредитования от перегрева. Об этом в беседе с RT рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Сейчас соотношение долга к доходу, особенно по потребительским кредитам, находится на весьма тревожных уровнях — выше отметки 35%. В таких условиях дальнейший рост нагрузки со стороны обязательных выплат (куда входят как платежи по кредитам, так и оплата ЖКХ и налогов) на ресурсную базу населения может привести к формированию реального пузыря в потребительском сегменте», — отметил Покатович.

В то же время, по словам эксперта, на сегодняшний день качество банковских портфелей физических лиц находится на достаточно комфортном уровне, и Центробанк постарается сохранить текущее положение дел.

В числе ключевых мер по снижению рисков и обеспечению финансовой стабильности Эльвира Набиуллина указала на значительный рост золотовалютных резервов России. По её словам, соответствующий объём средств уже достиг $491 млрд и в скором времени превысит целевой уровень в $500 млрд.

По словам Дмитрия Александрова, за счёт существенного увеличения резервов в золоте и валюте ЦБ и правительство пытаются достичь максимальной финансовой и бюджетной стабильности на случай ухудшения ситуации на внешних рынках. Таким образом, накопленный запас сможет обеспечивать нормальное исполнение бюджетных расходов в течение длительного времени.