Другой срок: Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% раньше 2024 года. Такое заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в понедельник, 25 марта. Представители банковского сектора прогнозируют появление жилищных кредитов под 8% годовых уже в следующем году. Эксперты отмечают, что главным ориентиром для финансовых организаций станет динамика инфляции и решение Центробанка по ключевой ставке.

Стоимость ипотечных кредитов в России может снизиться до 8% годовых быстрее, чем предусмотрено нацпроектом «Жильё и городская среда», то есть раньше 2024 года. Об этом 25 марта сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Мы ожидаем, что этот уровень будет достигнут раньше, но, видимо, не в этом году и даже не в следующем. Мы уверены, что к 2024 году покажем устойчивый тренд по выходу на 8%, а если у нас макроэкономические показатели будут хорошо развиваться, то даже и ниже», — цитирует ТАСС Алексея Моисеева.

Снижение ипотечной ставки — один из ключевых показателей национального проекта «Жильё и городская среда». Программа предполагает, что процент по жилищному кредиту уменьшится до 8,9% в 2019 году, а затем до 8,5% в 2021-м и 7,9% в 2024-м.

Число выдаваемых банками кредитов при этом должно вырасти в 2019 году до 1,56 млн, в 2020-м — до 1,6 млн и в 2024-м — до 2,26 млн.

Президент России Владимир Путин 14 марта на съезде РСПП обратил внимание на необходимость вернуться к практике снижения ипотечных ставок.

«К сожалению, ипотека чуть-чуть подросла, была 9,56%, сейчас в среднем 10,5—11%. Нужно идти вниз, возвращаться», — отметил Путин.

27 февраля президент поручил правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% и ниже. Об этом говорится в официальном перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что главным ориентиром для банков в формировании ставки по жилищным кредитам служит ключевая ставка Банка России.

«Справедливая рыночная ставка по ипотеке на сегодняшний день — это текущая ставка ЦБ в 7,75% плюс маржа банков в 2%, то есть — 9,75%. В реальности средняя ставка в России сейчас порядка 10,5%, поскольку банки закладывают в процент дополнительные риски», — пояснила RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

22 марта совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Одновременно регулятор допустил возможность снижения ставки в 2019 году.

Такой сценарий возможен, если рост цен не превысит ожидания ЦБ. Регулятор понизил прежний прогноз роста потребительских цен на конец 2019 года с 5,0—5,5% до 4,7—5,2%. Как отмечается в заявлении ЦБ, годовая инфляция вернётся к целевому уровню 4% в первой половине 2020 года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что при исполнении прогноза ЦБ, ставки по жилищным кредитам могут опуститься ниже 8%.

«Наши расчёты показывают, что при достижении инфляции в 4%, при снижении риск-премии ипотечные ставки могут сложиться на уровне около 8% и даже ниже», — цитирует ТАСС Набиуллину.

В конце февраля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8% в 2020 году.

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Эксперты полагают, что в случае снижения ключевой ставки ЦБ российские банкки также начнут уменьшать проценты по жилищным кредитам.

«Центробанк снизил прогноз по инфляции, что создаёт возможность снижения ключевой ставки до уровня в 6—7% в 2020 году. Процент по ипотеке находится в прямой зависимости от ставки ЦБ, поэтому его уменьшение до 8% возможно в те же сроки — в 2020 году», — полагает инвестиционный консультант «БКС Брокер» Михаил Захаров.

Снижение ставки по ипотеке — не только экономическая, но и политическая задача, отмечает директор института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

«Низкая ставка необходима для повышения спроса на жильё, который сейчас находится на сравнительно низком уровне. В начале 2000-х условия на рынке диктовали продавцы и цены росли на 83% в год, начиная с 2002-го. Это закончилось кризисом 2008—2009 годов. После этого рынок стал представлять интересы покупателя, а не продавца, но серьёзное снижение ставки по ипотеке с тех пор наблюдалось лишь в 2017 и 2018 годах», — отметила в беседе с RT Елена Иванкина.

Льготный тариф

Алексей Моисеев сообщил, что в ближайшие дни может быть принято постановление правительства, которое распространит льготную ипотеку по ставке в 6% для семей с двумя и более детьми на весь срок кредитования. Замминистра напомнил, что ранее из-за ограниченного периода действия льготы программа не пользовалась особым спросом.

По словам замминистра, также завершается подготовка документа, который обеспечит многодетным семьям выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Ранее такое поручение дал президент.

«Раньше льготная ставка действовала три года, если у семьи два ребёнка, и пять лет в случае трёх детей. Но ипотека берётся на 10—20 лет и три года здесь мало что решают. Теперь, когда льгота будет работать весь срок кредитования, желающих получить ипотеку под такую ставку станет больше», — полагает Ирина Радченко.

Облегчить выплату жилищного кредита поможет также законопроект об «ипотечных каникулах», который в настоящее время рассматривается Госдумой. 21 марта нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении.

Законопроект позволяет получателю ипотеки, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, обратиться в банк с просьбой отсрочить платежи по кредиту на срок до шести месяцев. Получить льготный период можно лишь один раз.

Ранее представители банковского сообщества высказывали мнение, что новый закон может привести к повышению ставок по ипотеке.

Ирина Радченко полагает, что законопроект одинаково выгоден и кредитным организациям и получателям кредита.

«Банкам это выгодно, поскольку раньше при просроченной задолженности им, по требованию ЦБ, приходилось формировать дополнительные резервы и отвлекать свои средства. Теперь подобного делать не придётся. Это удобный вариант для всех участников сделки и поэтому он не приведёт к повышению ставок по ипотеке», — заключила Радченко.