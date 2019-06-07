«В IV квартале мы ожидаем нового укрепления рубля»: глава «ФК Открытие» Задорнов о ситуации в экономике

Рубль в четвёртом квартале может укрепиться. Об этом в эксклюзивном интервью RT на полях ПМЭФ-2019 заявил глава финансовой корпорации «Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, стабильная макроэкономическая ситуация в стране и хорошие бюджетные показатели пойдут на пользу валютному рынку России. Также он отметил, что политика Центробанка может положительно повлиять на экономический рост, и спрогнозировал два снижения ключевой ставки ЦБ до конца нынешнего года.

— В этом году на форуме активно обсуждается состояние мировой экономики из-за торговой войны. Высказана точка зрения, что последствия от внешнеторгового противостояния США и КНР будут ощущаться ещё десять лет. Как вы считаете, смогут всё же государства найти компромисс?

— Я на эту ситуацию смотрю иначе — надо различать угрозу и действия. Политика администрации Дональда Трампа — это угроза действия, и под влиянием этой угрозы Белый Дом хочет выработать соглашение в пользу США. Поэтому между угрозой и действием иногда следует договорённость.

Михаил Задорнов о торговой войне США и Китая

Мы уже видели подобную ситуацию по отношению к Северной Корее и некоторым странам ЕС. Это — тактика, поэтому я не думаю, что все угрозы, которые сейчас существуют, будут воплощены. Но если всё же договорённости не будут достигнуты, то мировая торговля достаточно значительно снизится, это может поставить под угрозу биржевые цены на ряд экспортных российских товаров. Но я не стал бы утверждать, что ситуация растянется на десятилетия, так как она очень быстро меняется.

— Торговая война значительно пошатнула рынки развивающихся стран, кроме индекса Мосбиржи, который бьёт исторические рекорды. Как это можно объяснить?

— Прежде всего, ухудшились показатели Китая: юань обесценился, упала Шанхайская биржа. Но, если вы посмотрите на американский или европейский фондовые рынки, то они себя чувствуют достаточно неплохо, несмотря на брексит и торговую войну. Российский рынок тоже хорошо себя чувствует, поэтому мы достаточно оптимистично смотрим на ситуацию до конца года.

Бюджет России профицитный, а макроэкономическая ситуация стабильная. Мы видели, что в первом квартале этого года рубль укрепился (как это обычно бывает), во втором и третьем квартале он традиционно ослабевает, а уже в четвёртом квартале мы прогнозируем новое укрепление рубля. Мы считаем, что нацвалюта не ослабеет по сравнению с началом 2019 года.

— Центробанк дал понять, что намеревается во втором или третьем квартале снизить ключевую ставку. Вы ожидаете этого? Какой ваш прогноз по ставке, и, в случае её изменения, готовы ли вы менять условия кредитования, особенно по части ипотеки?

Я думаю, что сейчас большинство аналитиков ожидает снижения ставки уже на ближайшем заседании совета директоров Центробанка (запланировано на 14 июня. — RT). Кроме того, до конца года мы ожидаем ещё одно снижение — от сегодняшних значений она может уменьшиться на полпроцента.

Михаил Задорнов о возможном снижении ставки ЦБ

Это приведёт к удешевлению денег на российском рынке и станет дополнительным импульсом к развитию кредитования — население и предприятия воспользуются этой возможностью, и такая ситуация через полгода скажется на экономическом росте.

Мы уже двигаемся к снижению ставок по кредитам как для физических, так и для юридических лиц, и, в случае решения ЦБ, тоже будем до конца года на полпроцента снижать ставки. К примеру, в России средняя ставка по ипотеке достигла самого низкого показателя в истории — 9,6% в октябре-ноябре. С тех пор она повысилась примерно на один процентный пункт. Сейчас ипотека в среднем составляет 10,5%. Если ЦБ снизит ставку, то в конце года ипотечные ставки снизятся примерно на полпроцента.

— На форуме уже второй день подряд обсуждается ситуация с Майклом Калви. Как в банковско-финансовом сообществе её оценивают?

— В России Калви пользуется большим доверием в инвестиционном и банковском сообществе. Все убеждены в его профессиональных и этических качествах, поэтому вся эта история с его судом и домашним арестом вызывает серьёзное недоумение у бизнес-сообщества.

Я не только своё мнение выскажу — мы ожидаем не только его появления на Питерском форуме, но и разрешения этой ситуации в нормальном судебном порядке, чтобы не только Калви, но и другие акционеры BaringVostok спокойно занимались своей профессиональной деятельностью, а не судебными разбирательствами.