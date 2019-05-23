Сопутствующие потери: как торговые пошлины США отразились на американских компаниях в КНР

Около 75% американских компаний, работающих в Китае, пострадали от тарифной войны двух стран. Об этом свидетельствуют результаты опроса торговых палат США в азиатской республике. По данным исследования, предприятия заявляют о снижении спроса на продукцию и росте производственных затрат. Как отмечают эксперты, наибольшие потери несёт малый и средний бизнес. Теперь американские фирмы, работающие в КНР, вынуждены сокращать инвестиции и думать о переезде в другую страну.

Решение Вашингтона повысить импортные пошлины на товары из КНР ударило не только по китайским предприятиям, но и по работающим в стране американским компаниям. Почти 75% производителей из США фиксируют негативное влияние более высоких тарифов на свой бизнес. Об этом свидетельствуют результаты опроса компаний, входящих в Американскую торговую палату в Китае (AmCham China) и Американскую торговую палату в Шанхае (AmCham Shanghai).

В исследовании приняли участие 250 американских компаний, работающих в КНР. Большая часть из них (61,6%) представляют промышленный сектор, 25,5% — сферу услуг, 3,8% — розничную торговлю, 10% — другие отрасли. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте AmCham China.

«Торговое противостояние поставило под удар прежде всего малый и средний бизнес США, которому принадлежит большинство американских предприятий в Китае. Речь идёт о производителях с годовым оборотом до $6—10 млн. Пострадали, к примеру, совместные предприятия по выпуску уникального оборудования», — отметил в беседе с RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

По словам эксперта, в настоящее время на китайском рынке присутствуют по меньшей мере 1,5 тыс. крупных компаний со 100%-ным объёмом американского капитала. Значительно больше на территории азиатской республики представлено совместных предприятий, доли в которых принадлежат бизнесменам из США, КНР, а иногда и других стран, например Великобритании. В целом, как рассказал Маслов, речь идёт о десятках тысяч мелких и средних фирм, где присутствует американский капитал.

В результате, согласно оценке эксперта, на фоне обострения торговой войны общие потери работающих в Китае американских компаний могут превысить $100 млрд.

Как следует из оценки AmCham China, тарифное противостояние Вашингтона и Пекина сильнее всего отразится на промышленных предприятиях Штатов в КНР. Так, на сегодняшний день 81,5% компаний испытывают трудности из-за повышения пошлин Штатами, 85,2% страдают от встречных ограничений со стороны КНР.

Напомним, в 2018 году США обложили пошлинами в размере 10% и 25% половину китайского экспорта (суммой $250 млрд). В ответ Пекин ввёл тарифы размером от 5% до 10% на импорт американской продукции на $60 млрд.

После 11 раундов торговых переговоров с начала 2019 года в мае Вашингтон повысил импортные пошлины на китайские товары общим объёмом $200 млрд. Кроме того, президент США Дональд Трамп также распорядился запустить процесс введения тарифов на все остальные беспошлинные товары из КНР. Речь идёт о продукции общей стоимостью $300 млрд. Ответная реакция со стороны Пекина последовала незамедлительно — Китай повысит пошлины на произведённые в США товары с 1 июня объёмом $60 млрд.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, за время торгового сотрудничества Соединённые Штаты и КНР выстроили производственные цепочки, в которых задействованы предприятия, располагающиеся как на территории Штатов, так и в Китае. В результате компании в обоих государствах оказались под ударом.

Так, например, согласно исследованию AmCham China, повышение тарифов может привести к снижению спроса на продукцию расположенных в Китае американских предприятий. Об этом сообщили 52,1% опрошенных компаний. 42,4% заявили о потенциальном росте производственных затрат, 38,2% могут повысить цены на свою продукцию.

«В качестве примера можно привести ситуацию с поставляемым в Китай американским мороженым мясом, из которого в КНР делают колбасу. Импортные пошлины Пекина способствуют удорожанию этого мяса, что повышает стоимость конечного продукта. На колбасу из американского сырья может упасть спрос, потому что, например, Аргентина поставляет Китаю своё мясо без пошлин», — пояснил Алексей Маслов.

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Как рассказал эксперт, ещё до начала торговой войны китайские налоговые органы шли навстречу фирмам из США, открывавшим в КНР своё производство, и были готовы обсуждать возможность снижения налогов. Вместе с тем на сегодняшний день подобные дискуссии прекратились.

Вынужденный отъезд

Как следует из опроса AmCham China, чтобы не попасть под действие пошлин, почти 40% американских компаний либо рассматривают возможность переноса своих предприятий за пределы Китая, либо уже приняли такое решение. Для некоторых производств переезд связан с большими затратами.

«Перенос высокотехнологичного производства будет стоить очень дорого. Китай создал профессиональную промышленную базу, где компания может произвести любой продукт. В КНР налажена поставка ресурсов, промышленная обработка, упаковка и отправка на рынки сбыта. Чтобы создать такое производство в другой стране, нужно сначала развивать базу поставщиков, выстраивать логистические цепочки, финансовые схемы, страхование», — пояснил в беседе с RT заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

Как отмечают эксперты, о переезде из Китая также задумались штаб-квартиры крупных американских консалтинговых компаний, занимающиеся бизнесом по всей Азии.

Фирмы, предпочитающие остаться в Китае, ищут другие возможности избежать дополнительных расходов от пошлин. Так, 35,3% компаний сообщили, что начали больше ориентироваться на внутренний китайский рынок. По мнению аналитиков, подобные действия положительно скажутся на экономике КНР, но приведут к дополнительным потерям для Штатов.

«США должны будут искать новых поставщиков на различную продукцию, и чтобы полностью всё возместить, может уйти до трёх лет. При этом в первый год может упасть объём товаров, поставляемых на рынок США. Кроме того, средняя цена на эти товары повысится. По некоторым категориям подорожание будет от 5% до 10%. Для американцев, которые привыкли к дешёвым товарам, это будет серьёзный удар», — считает Алексей Маслов.

По мнению эксперта, на китайский рынок могут в первую очередь переориентироваться производители пищевых продуктов, косметики, лекарств, микрочипов и компьютеров.

Примечательно, что в условиях нестабильной ситуации американские компании в Китае не рискуют расширять своё производство. Треть опрошенных AmCham China компаний сообщили, что откладывают решения по новым инвестициям или полностью отказываются от вложений.

Как рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, в целом тарифное противостояние двух государств приведёт к замедлению роста ВВП США и Китая на 0,25%, при этом объём импорта обеих стран снизится на 0,75%.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын отмечает, что не только американские фирмы в Китае, но и другие американские производители могут потерять до 25% продаж на китайском рынке. Эксперт также предупреждает о возможном снижении рыночной капитализации ряда компаний США, например, занимающихся информационно-коммуникационными технологиями. В этом секторе рыночная капитализация в значительной степени базируется не на текущих показателях, а на будущем потенциале, в том числе успехе на растущем китайском рынке, отметил Леонид Делицын.