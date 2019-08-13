«При желании задержим любое судно»: Иран ответил на намерение США сопровождать корабли в Персидском заливе

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции адмирал Али-Реза Тангисири осудил намерения британцев и американцев конвоировать суда в Персидском заливе. Он сообщил, что иранцы в состоянии задержать любое судно, несмотря на вооружённую охрану. По мнению экспертов, таким образом Тегеран предостерегает Запад от возможных арестов иранских нефтяных танкеров.

Иран расценивает намерение США и их союзников конвоировать танкеры, идущие по Персидскому заливу, как попытку под прикрытием защиты судоходства расширить своё влияние в регионе. Об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али-Реза Тангисири в интервью панарабскому телеканалу Al-Mayadeen. При этом конвои не станут существенным техническим препятствием для задержания судов, нарушающих правила судоходства, утверждает военачальник.

«Наше командование может при желании когда угодно задержать любой корабль, даже сопровождаемый американскими и британскими силами», — заявил Тангисири.

Адмирал также предостерёг от подключения Израиля к американской миссии по конвоированию судов. По словам Тангириси, «любое незаконное присутствие» израильских военных в водах Персидского залива «может спровоцировать войну».

Ответственность за эскалацию напряжённости в регионе возложил на США и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он выступил против конвоев с участием иностранных ВМС в Персидском заливе.

«Это небольшая акватория, и чем больше в ней иностранных военных судов, тем менее безопасна ситуация для всех. По опыту можно сказать, что присутствие американских и (других) иностранных ВМС никогда не давало безопасности», — сказал он в понедельник в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Напомним, что в конце июня Госдепартамент объявил о том, что США будут патрулировать район Персидского залива, чтобы обеспечить там свободу судоходства. Госсекретарь Майк Помпео в конце июня предложил присоединиться к этой миссии другим государствам. О готовности помогать Вашингтону заявила Великобритания.

Война танкеров

Обстановка у берегов Ирана обострилась 13 июня, когда в Оманском заливе, предположительно в результате диверсии, загорелись два танкера. США и Саудовская Аравия возложили ответственность за эти инциденты на КСИР.

Новый инцидент обострил британо-иранские отношения. Военнослужащие королевской морской пехоты Великобритании задержали 4 июля в районе Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану. Британские власти утверждают, что судно доставляло нефть в Сирию в обход наложенных на эту страну санкций.

Адмирал Али-Реза Тангисири

© Wikimedia commons

Две недели спустя КСИР задержал британский нефтяной танкер Stena Impero. Причиной задержания, по словам иранцев, стало нарушение правил судоходства.

На сегодняшний день о совместном конвоировании в Персидском заливе американцы смогли договориться только с Великобританией. Эта страна уже выделила для этой цели свои военные корабли. Однако 6 августа, выступая перед членами комиссии кнессета по иностранным делам и обороне, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил о том, что его страна оказывает помощь создаваемой американцами коалиции, обеспечивающей безопасность судоходства.

«Речь идёт об очевидном израильском интересе в рамках стратегии по торможению Ирана и укреплению связей с государствами Персидского залива», — цитирует его заявление Israelinfo.

Тем не менее, Кац не рассказал, в чём именно выражается содействие Израиля американской коалиции.

Востоковед Карине Геворгян в беседе с RT связала это заявление с предстоящими в сентябре парламентскими выборами в Израиле.

«У премьер-министра Биньямина Нетаньяху сейчас выборы в Кнессет, поэтому иранская тема для него — это такой узелок, на котором он повышает свой политический рейтинг. Иранская тема раскручивается до маразматической степени», — сказала она.

При этом, по мнению Геворгян, прямое участие израильских ВМС в патрулировании маловероятно, так как это был бы действительно очень радикальный шаг, который может привести к военному конфликту.

По мнению главного научного сотрудника Центра исламских и арабских исследований Института востоковедения РАН Владимира Исаева, Израиль хочет не войны с Ираном и даже не смены власти в этой стране, а смены внешнеполитического курса Исламской республики. В Тель-Авиве недовольны тем, что Тегеран не признаёт еврейское государство, отмечает эксперт. Однако война с Ираном не приблизит смену этой позиции, подчёркивает востоковед.

Технические возможности Ирана

Иранские ВМС значительно уступают по своим возможностям британскому и американскому флоту, отмечают эксперты. Тем не менее, власти Исламской республики действительно могут помешать каким-либо акциям в зоне Персидского залива, считают эксперты.

Авианосец ВМС США в Ормузском проливе

Reuters

© U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Joseph Miller/Handout

По мнению Исаева, заявление Тангисири находится в русле иранской тактики воздействия на позицию Запада.

«Иран, на мой взгляд, делает упреждающий манёвр. Он просто предупредил, что сможет это сделать в случае, если в дальнейшем будут арестовывать его танкеры. Все шаги, предпринятые Ираном, были сделаны после задержания его танкера в Гибралтаре», — сказал эксперт в беседе с RT.

Как считает Исаев, Иран хочет, чтобы его танкеры могли ходить беспрепятственно, без угрозы, что их арестуют из-за позиции Вашингтона.

«То, что думают в США и Великобритании, необязательно совпадает с мнением всего остального мира», — говорит эксперт.

Напомним, в июле Королевская морская пехота Великобритании и правоохранительные службы Гибралтара задержали в Гибралтарском проливе иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в доставке нефти в Сирию в обход международных санкций.

Развитие событий в Персидском заливе во многом будет зависеть от того, каким окажется состав коалиции для защиты судоходства, которую формирует США.

«Пока есть все основания считать, что она не будет широкой. Я бы дал отсылку к событиям начала 2000-х годов, когда США свергали Саддама Хусейна. Тогда для войны в Ираке тоже была создана якобы международная коалиция, но в ней были только американцы и британцы. Сейчас по-видимому будет тоже самое», — отмечает Исаев.

Если коалиция для патрулирования Персидского залива останется американо-британской, велика вероятность того, что отношения Ирана со странами ЕС не будут дальше обострятся. Для иранцев это важно, так как они рассчитывают, что позиция Европы так или иначе поможет им обойти американские санкции и наладить экспорт, считает востоковед.