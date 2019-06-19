В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана

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Военнослужащие США изучают «отпечатки руки и пальцев», оставленные на одном из танкеров, которые были атакованы в Оманском заливе. Об этом сообщает AFP.
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
  • © ISNA/Handout
  • Reuters

Как отмечает Associated Press со ссылкой на эксперта ВМС США, «магнитная мина», использованная для атаки на танкер, «имеет поразительное сходство» с иранскими минами.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар.

После этого США обвинили Иран в нападении на суда. С такими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп. Как отметил Помпео, у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» вины Тегерана.

Как сообщалось 18 июня, Пентагон одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе.

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