Песков: Россия осуждает атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, если атаку действительно совершили беспилотники.

«Если причиной произошедшего действительно было нападение дронов, мы решительно это осуждаем», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, в Кремле считают, что подобные действия могут негативно сказываться на общей стабильности на энергетических рынках.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе ситуации с нападением на саудовские нефтяные объекты.

14 сентября МВД Саудовской Аравии заявило, что на двух нефтеперерабатывающих заводах госкомпании Saudi Aramco после атаки беспилотников произошли пожары.

МИД ФРГ также осудил атаку на НПЗ Саудовской Аравии, заявив, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы.