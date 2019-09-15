В МИД ФРГ осудили атаки на НПЗ Саудовской Аравии

В Министерстве иностранных дел Германии осудили атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«Германия самым решительным образом осуждает нападение на нефтяные предприятия в Хурайсе и Абкаике, ответственность за которое взяли на себя хуситы», — указывается в сообщении.

В МИД подчёркивают, что атака «обостряет напряжённость» в регионе.

«Мы настоятельно призываем ответственных за него лиц отказаться от таких атак», — подчеркнули в ведомстве.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco добыча нефти сократилась на 50%, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.

Нападение уже осудили ряд стран, в частности Великобритания, Франция и США.

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