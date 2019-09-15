В МИД ФРГ осудили атаки на НПЗ Саудовской Аравии
- Reuters
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
«Германия самым решительным образом осуждает нападение на нефтяные предприятия в Хурайсе и Абкаике, ответственность за которое взяли на себя хуситы», — указывается в сообщении.
В МИД подчёркивают, что атака «обостряет напряжённость» в регионе.
«Мы настоятельно призываем ответственных за него лиц отказаться от таких атак», — подчеркнули в ведомстве.
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco добыча нефти сократилась на 50%, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.
Нападение уже осудили ряд стран, в частности Великобритания, Франция и США.
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