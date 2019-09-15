Франция осудила атаки на саудовские НПЗ

Министерство иностранных дел Франции осудило атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.

«Франция решительно осуждает атаки, осуществлённые вчера против нефтяных объектов Абкайка и Хурайса. Она выражает свою полную солидарность с Саудовской Аравией», — приводит РИА Новости слова французского МИД.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco добыча нефти сократилась на 50%, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.