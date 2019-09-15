Франция осудила атаки на саудовские НПЗ

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Франции осудило атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.
Франция осудила атаки на саудовские НПЗ
  • Reuters

«Франция решительно осуждает атаки, осуществлённые вчера против нефтяных объектов Абкайка и Хурайса. Она выражает свою полную солидарность с Саудовской Аравией», — приводит РИА Новости слова французского МИД.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары. 

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco добыча нефти сократилась на 50%, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить