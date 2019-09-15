Ирак опроверг причастность к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии

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Иракские власти опровергли сообщения СМИ о том, что территория этой страны использовалась для запуска беспилотников, которые атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Ирак опроверг причастность к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии
  • Reuters

«Ирак опровергает сообщения в ряде СМИ и соцсетей о том, что территория страны использовалась для атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии с помощью БПЛА», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы иракского премьер-министра.

Отмечается, что Ирак «обязывается не допускать использования своей территории для агрессии против своих соседей, братьев и друзей, а иракское правительство будет жёстко реагировать на тех, кто пытается нарушить Конституцию».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары. 

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Тегеран причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии.

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