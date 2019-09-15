Иран ответил на обвинения в причастности к атаке на саудовские НПЗ
- Reuters
«Политика по оказанию «максимального давления», которой следовали американцы, по-видимому, по причине её провала устремилась в сторону «максимальной лжи», — цитирует Мусави РИА Новости.
Также в иранском внешнеполитическом ведомстве считают, что такие заявления больше похожи на «подготовку почвы» со стороны секретных организаций и разведки для будущих действий Соединённых Штатов.
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.
В МИД Британии осудили атаку йеменских повстанцев-хуситов на саудовские нефтяные объекты.
При этом Помпео заявил, что нет доказательств того, что атака была совершена из Йемена. По его словам, за нападением на НПЗ в Саудовской Аравии стоит Иран.