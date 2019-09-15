Атака на НПЗ Саудовской Аравии привела к сокращению нефтедобычи

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco добыча нефти сократилась на 50%, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.

Об этом сообщает агентство SPA.

Отмечается, что взрывы привели к прекращению поставок нефти в объёме 5,7 млн баррелей, что соответствует 50% добычи компании.

Также сообщается, что в результате нападения прекращено производство производство попутного газа в объёме около 2 млрд. куб. футов в сутки.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии на двух нефтеперерабатывающих заводах произошли пожары в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.