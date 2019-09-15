В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка... Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей... президент, разумеется, в курсе этих событий», — заявил он.

По его словам, после инцидента Эр-Рияд не обращался за помощью к российской стороне. Песков отметил, что саудовская сторона обладает всеми необходимыми возможностями.

Ранее МВД Саудовской Аравии сообщило, что на двух нефтеперерабатывающих заводах государственной компании Saudi Aramco произошли пожары, после того как НПЗ были атакованы беспилотниками.

Глава Министерства энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман сообщил, что из-за атак добыча нефти сократилась на 50%. По его словам, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.

В МИД Германии осудили атаки на саудовские НПЗ, заявив, что ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.