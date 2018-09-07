Идлибский лабиринт: о чём договорились Путин, Эрдоган и Рухани в Тегеране

Президенты России, Турции и Ирана провели трёхсторонние переговоры, главной темой которых стала ситуация в сирийском Идлибе. В совместном заявлении по итогам саммита главы государств сообщили о готовности противостоять усилиям, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии. Стороны подчеркнули важность размежевания террористов и формирований вооружённой оппозиции, а также согласились искать пути урегулирования ситуации в Идлибе. Кроме того, лидеры ближневосточной тройки выразили решимость продолжать совместные усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Сирии и призвали мировое сообщество присоединиться к этому.

В пятницу, 7 сентября, в Тегеране состоялся саммит, в котором приняли участие президенты России, Турции и Ирана. Это третья встреча Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в таком составе с ноября 2017 года. Сразу добавим, что стороны уже условились провести следующий трёхсторонний саммит в России.

В опубликованном по итогам переговоров совместном заявлении говорится, что главы государств выразили свою твёрдую приверженность суверенитету и территориальной целостности САР, а также целям и принципам Устава ООН.

«Они подтвердили, что никакие действия, от кого бы они ни исходили, не должны подрывать эти принципы. Они отвергли все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран», — отмечается в документе.

Стороны согласились искать пути урегулирования в идлибской зоне деэскалации, вместе с тем подтвердив свою решимость продолжать сотрудничество для окончательной ликвидации «Исламского государства»*, «Джабхат ан-Нусры»** и других связанных с «Аль-Каидой»*** или ИГ группировок.

«В ходе борьбы с терроризмом разделение указанных выше террористических группировок и формирований вооружённой оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к режиму прекращения боевых действий, будут иметь решающее значение, в том числе с точки зрения предотвращения жертв среди мирного населения», — подчеркнули лидеры тройки.

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Главы государств также вновь подчеркнули, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован лишь в ходе переговорного политического процесса. В связи с этим лидеры обозначили намерение способствовать учреждению и запуску работы конституционного комитета.

При этом Путин, Эрдоган и Рухани выразили решимость продолжать совместные усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Сирии и способствовать защите мирного населения, а также возвращению в арабскую республику беженцев. В связи с этим лидеры «тройки» призвали международное сообщество, включая ООН и её гуманитарные агентства, увеличить содействие САР. Прежде всего через наращивание гуманитарных поставок, оказание помощи в гуманитарном разминировании, восстановление объектов жизнеобеспечения и социально-экономической инфраструктуры и сохранение исторического наследия.

«Имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к провокациям»

По словам российского лидера, безусловным приоритетом стран — гарантов астанинского процесса по сирийскому урегулированию остаётся окончательная ликвидация терроризма в САР. Он напомнил, что не так давно был освобождён юго-запад страны, а сейчас главной задачей является изгнание боевиков из Идлиба, где их присутствие «несёт прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона».

Президент отметил, что меры по поэтапной стабилизации в идлибской зоне деэскалации предусматривают возможность примирения тех сил, которые готовы к диалогу.

«Мы исходим из того, что удастся договориться, что наш призыв к примирению в идлибской зоне будет услышан. Будем надеяться, что и у представителей террористических организаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие», — заявил Путин.

«При этом считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии», — подчеркнул Путин.

«Как представляется, именно на это направлены и попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ. У нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким операциям, к таким провокациям. Проинформировал в этой связи коллег о проводимой Россией работе в рамках Совбеза ООН и ОЗХО», — отметил российский лидер.

Он добавил, что чрезвычайно важным является тот факт, что к антитеррористическим усилиям в Сирии присоединяются отряды вооружённой оппозиции САР, что способствует повышению уровня доверия между сторонами сирийского конфликта и вносит вклад в процесс политического урегулирования.

Путин также сообщил, что Россия оказывает активное содействие улучшению гуманитарной обстановки в САР, и при активном участии Москвы в республике уже созданы условия для размещения до миллиона беженцев. При этом президент отметил, что, учитывая колоссальный масштаб разрушений, актуальной является инициатива о принятии международной комплексной программы возрождения Сирии.

«Мы должны сделать так, чтобы все иностранные войска ушли из Сирии»

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что незаконное присутствие сил США на территории Сирии, а также «акты агрессии» Израиля должны немедленно прекратиться. По его словам, иностранное вмешательство может лишь усугубить ситуацию и осложнить процесс установления мира и стабильности, от чего напрямую страдает сирийский народ.

«Наш регион может жить в условиях мира, но только без угроз, без оккупации, без милитаризма, без этнической и религиозной дискриминации. Сотрудничество трёх стран в сирийском вопросе может стать надёжной опорой в деле установления мира в Сирии и долгосрочных взаимодействий на региональном и глобальном уровне», — подчеркнул Рухани.

Иранский лидер отметил, что ситуация в Идлибе остаётся одним из самых деликатных вопросов во всём мире. В этом районе активно действуют несколько тысяч боевиков различных террористических группировок, поэтому возникает проблема борьбы с радикалами таким образом, чтобы не пострадало гражданское население.

«Мы в первую очередь должны призывать террористов, чтобы они сложили оружие, чтобы прекратили военную агрессию, потому что их военный подход может быть опасен для Идлиба», — подчеркнул Рухани.

Он также отметил, что после победы над террористами в Идлибе заключительным вопросом, который надо будет решить для урегулирования сирийского конфликта, станет ситуация на восточном берегу Евфрата, где скончентрированы значительные силы США.

«Мы должны сделать так, чтобы все иностранные войска ушли из Сирии. Следующий шаг — это конституционный комитет и восстановление Сирии», — добавил Рухани.

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При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ключевое значение имеет размежевание террористов и гражданского населения в Идлибе, поскольку любые ошибочные шаги, которые будут предприняты в этой ситуации, будут иметь негативные последствия для всех сторон.

«Мы должны вместе выступать против шагов, которые будут подрывать национальную безопасность соседних стран и территориальную целостность Сирии», — отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что в случае проведения военной операции в Идлибе есть риск, что в сторону сирийско-турецкой границы двинется новая волна мигрантов. Турция уже приютила 3,5 млн беженцев. Столько же человек, согласно имеющимся оценкам, сейчас находятся в Идлибе.

«Считаю, что будет полезно перейти к перемирию, потому что гражданское население в Идлибе серьёзно страдает от бомбёжек, это представляет угрозу для них. Потому что здесь начинается волна миграции. Население устремило взгляды на нашу границу, они могут вновь подойти к ней», — сказал Эрдоган.

По его словам, для обсуждения этого вопроса будут проводиться встречи с участием спецслужб, представителей министерств. Отметим, что в ходе обсуждения итогового заявления Эрдоган настаивал на внесении в текст формулировки о перемирии в Идлибе.

«Считаю, если добавить выражение «перемирие», это усилит процесс», — заявил он.

Справедливость данного предложения отметил российский лидер, однако он подчеркнул, что воюющие стороны не участвуют в переговорах в Тегеране.

«Считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо, но мы же не можем за них сказать, тем более за террористов «Джабхат ан-Нусры» или ИГИЛ, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами», — пояснил он.

В итоге стороны сошлись на том, что общим является требование к террористам сложить оружие.

Встреча лидеров России, Ирана и Турции

kremlin.ru

«Переоценить значение этого саммита сложно»

По итогам саммита в Тегеране спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура вновь возложил ответственность на урегулирование ситуации в Идлибе на Москву, Анкару и Тегеран.

«Они являются гарантами этой зоны деэскалации, поэтому у них есть и прямое влияние на ситуацию, и, откровенно скажу, ответственность за её разрешение. Мы знаем, что на тегеранской встрече Идлиб был в центре внимания», — заявил де Мистура.

По словам политолога Александра Асафова, ситуация в идлибской зоне деэскалации достаточно сложная и то, что тройке удалось найти общую точку в этом вопросе — это большой плюс. Он отметил важность таких моментов как стремление к перемирию и выдвинутый боевикам призыв сложить оружие.

«Возможно, это даже снизит вероятность проведения провокаций с химическим оружием, за которыми может последовать удар Соединённых Штатов и их союзников. Такие встречи должны проходить чаще, поскольку мы видим, что даже при определённых разных позициях, всё равно решение находится», — рассказал эксперт.

Собеседник RT отметил, что значимость прошедшей встречи сложно переоценить.

«Важной частью этих переговоров была гуманитарная обстановка, ведь деятельно помогают Сирии только страны, которые были представлены сегодня на саммите. Ещё Франция пытается войти в процесс. Переоценить значение этого саммита сложно, посмотрим, как будет развиваться события дальше. Но очень хорошо, что было найдено такое взвешенное решение», — подытожил он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.