Ювелирная работа: в Минобороны опубликовали видео авиаударов по объектам террористов в Идлибе

Министерство обороны РФ обнародовало видеозаписи нанесения авиаударов по объектам «Джабхат ан-Нусры»* в сирийской провинции Идлиб. Отмечается, что четыре самолёта ВКС России поразили цех по производству беспилотников, склады с дронами, а также хранилище ПЗРК боевиков. В Минобороны подчеркнули, что удары наносились с применением высокоточных боеприпасов по расположенным вне населённых пунктов объектам. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что подписанные летом 2017 года соглашения о зонах деэскалации не распространяются на борьбу с террористическими группировками.

Четыре самолёта Воздушно-космических сил России, дислоцированные на авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии, поразили объекты террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, удары были нанесены высокоточными боеприпасами во вторник, 4 сентября.

«Удар наносился по дислоцированным вне населённых пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населённые пункты в провинциях Алеппо и Хама», — говорится в заявлении Минобороны.

«Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором боевиками «Джабхат ан-Нусры» осуществлялась сборка ударных БПЛА, и склад со взрывчатыми веществами, которыми начинялись СВУ для беспилотников», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что также был уничтожен склад, в котором хранились переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) террористов. Его поразил многоцелевой истребитель Су-35С, используя высокоточный боеприпас.

«Все удары российской авиации наносились исключительно по выявленным и подтверждённым по нескольким каналам объектам террористических группировок, расположенным вдали от населённых пунктов», — подчеркнули в военном ведомстве.

Там также заявили, что в тёмное время суток 4 сентября штатные зенитные средства авиабазы Хмеймим уничтожили два ударных беспилотника террористов. Дроны были ликвидированы на удалении от аэродрома. Отмечается, что за последний месяц в районе Хмеймима было уничтожено и обезврежено 47 БПЛА террористов.

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Свою обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью в Идлибе выразили в Кремле, отметив, что эта тема поднимается в ходе российских внешнеполитических контактов на различных уровнях.

«Ситуация в Идлибе является предметом повышенной озабоченности и обеспокоенности и, конечно, на повестке дня всех контактов, которые российская сторона на различных уровнях осуществляет с заинтересованными коллегами», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что в идлибской зоне деэскалации «сформировалось очередное гнездо терроризма», представляющее существенную угрозу для временных пунктов базирования российского контингента. По словам пресс-секретаря президента, необходимо «разобраться с этой проблемой».

Ранее российская сторона неоднократно отмечала актуальность скорейшего размежевания в Идлибе террористических формирований и подразделений вооружённой оппозиции, которые готовы к переговорам и сотрудничеству с правительством Сирии.

На этом фоне в последнее время неоднократно обнародовалась информация о готовящейся в Идлибе провокации радикалов с использованием химического оружия, в применении которого будут впоследствии обвинены сирийские власти. При этом лидеры западных стран предостерегают руководство САР от якобы имеющихся планов по использованию химоружия против населения Идлиба.

Вместе с тем сирийская и турецкая армии планомерно стягивают свои войска к этой северо-западной провинции Сирии.

«Мира с террористами быть не может»

На днях президент США Дональд Трамп призвал Москву, Дамаск и Тегеран воздержаться от военной операции в Идлибе.

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьёзную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!» — написал Трамп в Twitter.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2018 г.

При этом глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне рассчитывают на урегулирование ситуации в Идлибе дипломатическим путём. По его словам, в последнее время он провёл много переговоров на эту тему, в частности со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как отметил Помпео, приведённый выше твит президента США был попыткой напомнить, что Россия «взяла на себя обязательства» не решать ситуацию силовым путём, заявив, что Идлиб — это зона деэскалации. При этом Помпео отметил, что в Вашингтоне разделяют озабоченность Москвы относительно ситуации с террористическими группировками на севере и северо-западе Сирии.

«Мы абсолютно согласны с ними, что в этих местах есть террористы, и необходимо позаботиться о том, чтобы они не занимались экспортом терроризма по всему миру», — отметил госсекретарь.

В ответ на эти заявления официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила западным коллегам, что идлибская зона деэскалации (как и схожая с ней зона на юго-западе САР) создавались на основе определённых принципов, в формировании которых принимали участие в том числе и США.

«Чётко оговаривалось, что связанные с этим меры носят временный характер и не могут противоречить принципам суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подчёркивалось (под этим подписывались и в Вашингтоне), что борьба с терроризмом будет продолжена даже в условиях режима прекращения огня, который не распространяется на ИГИЛ**, «Нусру» и другие порождения «Аль-Каиды»***, — отметила Захарова.

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Она констатировала, что Россия считает своим долгом чётко следовать этим договорённостям и продолжит борьбу с террористами до их полной и окончательной ликвидации. Дипломат подчеркнула, что ВКС России наносят точечные удары в Идлибе не с целью «агрессии», а для уничтожения объектов террористов, которые те используют для нападений на позиции сирийской армии, российского контингента и гражданское население Сирии.

«Москва работает в тесной координации с турецкой стороной, с которой совместно принимаются меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения... Заклинания, смысл которых сводится к тому, чтобы на неопределённо долгое время оставить в покое террористов, фактически удерживающих в заложниках в Идлибе миллионы людей, неприемлемы. Мира с террористами быть не может. Окопавшимся в идлибской зоне последователям «Аль-Каиды» не должна быть предоставлена возможность, оставаясь в безопасности, экспортировать террор по региону и всему миру», — заявила Захарова.

Она добавила, что глобальная угроза на северо-западе Сирии должна быть устранена, западным партнёрам не стоит тормозить этот процесс «противоречивыми сигналами» — нужно не препятствовать ему, а ускорить путём отмежевания от террористов отрядов оппозиции, готовых включиться в политический процесс.

При этом, по словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, сирийский вопрос будет одной из центральных тем в ходе переговоров министров иностранных дел России и США на полях Генассамблеи ООН. Вместе с тем он отметил, что с военной точки зрения ситуация в идлибской зоне деэскалации должна проясниться после саммита лидеров России, Ирана и Турции, который пройдёт 7 сентября.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.