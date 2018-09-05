Помпео: США надеются на мирное урегулирование ситуации вокруг Идлиба

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне надеются на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб дипломатическим путём.

Стенограмма соответствующего разговора Помпео с журналистами опубликована на сайте Госдепартамента США.

По его словам, он провёл много разговоров с партнёрами США о ситуации в Идлибе. По его словам, в том числе у него состоялись разговоры с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

«Мы надеемся, что это можно будет решить дипломатическим путем», — сказал он.

Также Помпео прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа по ситуации в Идлибе.

«Русские взяли на себя обязательство, заявив, что это — зона деэскалации и это будет решено в рамках женевского процесса. Я думаю, что твит президента был попыткой напомнить им об этом», — сказал он. 

Кроме того, госсекретарь США заявил, что в Вашингтоне разделяют озабоченность России по поводу терроризма на севере и северо-западе Сирии. 

«Мы абсолютно согласны с ними, что в этих местах есть террористы, и необходимо позаботиться о том, чтобы они не занимались экспортом терроризма по всему миру», — резюмировал Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал не допустить операцию сирийской армии в провинции Идлиб.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что гнездо терроризма в Идлибе дестабилизирует обстановку в Сирии.

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