В Кремле прокомментировали слова Трампа об операции в Идлибе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который предупредил о «последствиях» операции в сирийском Идлибе.

«Мы знаем, что сирийские вооружённые силы готовятся к решению этой проблемы. Но просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный, негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом», — сказал он.

По его словам, гнездо терроризма в Идлибе дестабилизирует обстановку в САР.

«Дело в том, что там сформировалось гнездо терроризма очередное, там достаточно многочисленная группа террористов засела. Безусловно, это ведёт к общей дестабилизации обстановки», — добавил он.

Песков также подчеркнул, что беспилотники, которые засылаются боевиками из Идлиба, угрожают российским пунктам временного базирования в Сирии.

Ранее Трамп призвал не допустить возможной операции сирийской армии в Идлибе, поскольку она может стать «гуманитарной ошибкой».

Подробнее — в материале RT.