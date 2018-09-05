Эрдоган назвал важным сотрудничество с Россией на фоне ситуации в Идлибе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество между Россией и Турцией на фоне возможной военной операции армии Сирии в провинции Идлиб является очень важным. Об этом сообщает Haberturk.

По его словам, для турецкой стороны «очень важна» ситуация в Идлибе.

«Там три с половиной миллиона человек... Если в Идлибе полетят ракеты, то погибнет много людей, и первым местом, куда направится поток беженцев, будет Турция. На данный момент очень важно сотрудничество с Россией», — заявил он. 

Эрдоган выразил надежду на то, что в ходе саммита России—Турция—Иран, который пройдёт 7 сентября в Тегеране, «удастся предотвратить действия сирийского режима».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал не допустить операции армии Сирии в Идлибе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гнездо терроризма в Идлибе дестабилизирует обстановку в Сирии.

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