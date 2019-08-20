«Провокации не прекращались»: Лавров об атаках боевиков в сирийском Идлибе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его ганская коллега Ширли Айоркор Ботчвей провели переговоры в Москве. Они обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы противодействия терроризму и борьбы с пиратством в Гвинейском заливе, а также другие актуальные проблемы. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.