«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой для своей авиации

Вертолёт армейской авиации США на полигоне в штате Аризона отработал уничтожение макета комплекса ПВО «Панцирь», пишут американские СМИ. Для этой цели использовалась израильская ракета Spike NLOS, позволяющая наносить удары вне зоны поражения российской системы. Ранее американские аналитики назвали «Панцирь» угрозой для армейской авиации США. Как отмечают опрошенные RT эксперты, американские системы вооружения не позволяют взломать оборону российских ЗРПК. При этом эшелонированная система ПВО и новая версия «Панциря» способны нивелировать любые преимущества израильтян и американцев, подчёркивают специалисты.

Военные США протестировали применение ракетного вооружения против российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Об этом сообщает американский оборонный портал Defense News со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего на испытаниях.

«В гористой аризонской пустыне, скрываясь за почти пятисотметровой скалистой возвышенностью, вертолёт AH-64E осуществляет пуск ракеты по цели, размещённой на противоположном склоне. Эта цель имитирует российский комплекс «Панцирь», оснащённый ракетами средней дальности класса «земля-воздух», — описывает издание происходящее на полигоне.

Ссылку на сообщение Defense News приводит официальный аккаунт многофункциональной рабочей группы Сухопутных войск, занимающейся разработкой вертолётов нового поколения. Именно они проводили испытания.

To date: @armyfutures’s #FVL CFT successfully fired long range precision munitions with the help of an Air Launched Effect. See the highlights from the article of our demo. https://t.co/ZUIU8cpxgk — Future Vertical Lift Cross-Functional Team (@FVLCFT) 27 августа 2019 г.

Сообщается, что вертолёт «Апач», находясь вне зоны поражения российской ЗРК, успешно поразил цель, используя израильскую управляемую ракету Spike NLOS. С 26 по 28 августа в Аризоне американские военные проверяют возможность применения этого оружия боевыми вертолётами армии США. Ранее аналогичные испытания прошли на территории Израиля.

Официально главная цель испытаний — проверка «возможности в дополнение к перспективной системе вертикального подъёма (FLV-Future Vertical Lift)». FVL — это программа строительства двух новых вертолётов для американской армии — перспективного ударно-разведывательного летального аппарата (Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA)) и транспортно-десантного летательного аппарата большой дальности (Long-Range Assault Aircraft (FLRAA)), которые должны заменить стоящие сейчас на вооружении Сухопутных войск вертолёты OH-58 Kiowa Warrior и UH-60 Black Hawk.

Максимальная реалистичность

За несколько дней до испытаний в Аризоне эксперты американского неоконсервативного аналитического центра Heritage Foundation заявили об опасности российских комплексов «Панцирь» для армейской авиации США. По их словам, это одна из основных угроз для вертолётов, которые будут создаваться по программе FLV. Главная задача проекта — радикально увеличить скорость и маневренность вертолётов. Однако и сверхскоростные вертолёты будут для российских систем лёгкой мишенью.

Вертолёт AH-64E

AFP

© JUNG Yeon-Je

«Отсутствует ясность относительно того, каким образом будет достигаться неуязвимость изделий разработок по программам «Транспортно-десантный летательный аппарат большой дальности» и «Перспективный ударно-разведывательный летальный аппарат» перед элементами комплексной системы противовоздушной обороны вроде высокоэффективного российского комплекса «Панцирь-С1» (SA-22). Такой летательный аппарат даже при двукратном или троекратном увеличении скоростных характеристик не сможет уйти от ракеты 9М335, устанавливаемой на «Панцирь», — отмечается в докладе Heritage Foundation, посвящённом проблемам модернизации американской армии.

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Как отметил в интервью RT директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов, США обеспокоены возможностями российских комплексов противовоздушной обороны.

«Это самая большая угроза для американской авиации. Поэтому все их тренировки проводятся на российских макетах, на них тренируются американские лётчики для уничтожения наших систем ПВО», — заявил Кнутов.

По словам эксперта, целью таких ударов по макетам является отработка навыков военных.

«Смысл заключается в том, что американские лётчики, находясь в воздухе, должны в считанные секунды определить тип оружия, который они будут используют для противодействия ПВО», — считает военный эксперт.

С такой оценкой согласен и обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. По его словам, использование макетов российской военной техники говорит о том, что американцы воспринимают Россию в качестве «вероятного противника» и готовятся к уничтожению российской техники.

«Американцы всегда пытаются достичь максимальной реалистичности: устраивают воздушные бои с самолётами и вертолётами, раскрашенными как наши, используют нашу технику для тренировки своих морских пехотинцев, даже деревни строят для тренировки. Неудивительно, что они сделали макет «Панциря», а не поставили какой-нибудь контейнер для атаки», — заявил RT Дрозденко.

Помощь друга

Сейчас основа ракетного вооружения на вертолётах американской армейской авиации — ракеты семейства Hellfire. Они могут поражать цели на дальности до 8 км. Дальность поражения ракетных систем «Панциря» — 20 км. Это означает, что американские боевые вертолёты даже не имеют шанса приблизиться к российской ЗРПК на расстояние достаточное, чтобы нанести удар. Ракета JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), которая с 2020 года должна заменить Hellfire также не летает дальше 8 км.

В свою очередь дальность поражения ракет Spike NLOS, как информирует производитель, израильская компания Rafael, — до 25 км. «Умная» система наведения и управления позволяет наносить удары по целям, не находящимся в прямой видимости экипажа.

Как отмечают эксперты, Соединённые Штаты, не имея необходимых систем вооружения, вынуждены обратиться за помощью к своему ближневосточному союзнику — Израилю. Лишь его ракеты способны дать возможность американским вертолётам вести борьбу с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом.

«Израиль в этом плане обгоняет США, — отмечает Юрий Кнутов. — Американцы предпочитают закупать израильские разработки, вместо того чтобы тратить деньги на создание аналогичного оружия, но только своего».

Кто кого?

В 2017 году Rafael в одном из своих рекламных роликов продемонстрировал, как продукция компании позволяет преодолеть зенитно-ракетные системы, напоминающие российские С-400 и «Панцирь-С». В 2018 году в СМИ появилась информация о том, что Армия обороны Израиля использует на учениях макеты российских ЗРК «Оса», «Куб» и ЗРПК «Панцирь-С1».

Самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного базирования «Панцирь-С»

РИА Новости

© Александр Вильф

ЗРПК «Панцирь» различных модификаций находится на вооружении не только России, но и ряда других стран, в частности Ирана и Сирии. Отношения этих держав с США и Израилем, как известно, натянутые. И именно в Сирии комплекс продемонстрировал эффективность в борьбе не только с беспилотниками и ракетами боевиков, но и с американским и израильским вооружением.

В апреле 2018 года комплексы «Панцирь-С1» использовались сирийскими ПВО для отражения ракетного удара США, Франции и Великобритании. Как отмечал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, 25 выпущенных комплексом ракет поразили 23 цели. В мае 2018 года Армия обороны Израиля опубликовала видео, в котором ракета Spike NLOS поразила сирийскую боевую машину «Панцирь-С1». Однако, как отмечают эксперты, удар был нанесён по неразвёрнутому расчёту. В январе 2019 года «Панцирь» и «Бук» отразили атаку ВВС Израиля на аэропорт Дамаска.

Израиль и США эффективность сирийской ПВО всячески принижают, однако, как отмечает Юрий Кнутов, не продемонстрируй себя «Панцирь» с лучшей стороны в Сирии, Пентагон сейчас бы не готовился противодействовать этим комплексам.

«Отрабатывается задача борьбы с системами противовоздушной обороны, которые показали себя в Сирии с очень большой эффективностью», — отмечает эксперт.

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В свою очередь Дмитрий Дрозденко подчёркивает: российская система ПВО — глубокоэшелонированная. Это значит, что комплексы разных радиусов действия и предназначенные для поражения разных целей работают вместе, используя как средства огневого поражения так и радиоэлектронной борьбы.

Опыт борьбы с менее оснащённой сирийской ПВО, хоть там и есть ряд российских комплексов, против России вряд ли получится использовать.

«Нельзя рассматривать отдельный объект ПВО отдельно от всего остального. В состав нашей системы ПВО входят комплексы дальнего обнаружения и поражения С-400, С-300, Бук-М1, М3, которые поражают цели на больших дальностях. Кроме комплекса «Панцирь», у нас есть комплекс «Тор», который успешно сбивал беспилотники. Есть определённый набор систем, которые взаимосвязаны. Они все видят всё. Поэтому чтобы нанести удар ракетой Spike по комплексу «Панцирь», нужно до него ещё добраться», — поясняет Дрозденко.

К тому же, комплексы семейства «Панцирь» постоянно модернизируются. В апреле 2019 года российские военные испытали новейшую систему — «Панцирь-СМ». Этот комплекс должен встать на вооружение российской армии в 2021 году. Он будет способен поражать цели на дальности до 40 км, а распознавать в 75 км.