«Превосходят существующие аналоги»: как Россия совершенствует средства биологической разведки

В военном технополисе «Эра» разрабатывается портативный прибор биологической разведки. Об этом сообщил RT руководитель лаборатории нанотехнологий и наноматериалов технополиса Александр Молодченко. Учёные реализуют проект для нужд войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Прибор будет представлять собой биосенсор, реагирующий на наличие возбудителей инфекционных заболеваний. Как полагают эксперты, аппарат будет широко востребован в российской армии. Одна из причин — деятельность закрытых американских лабораторий вблизи рубежей РФ. В Минобороны не исключают, что США могут нарушать Конвенцию о запрещении биологического оружия.

Учёные военного технополиса «Эра» завершили комплекс исследований, который позволит разработать портативный прибор биологической разведки. Об этом сообщил RT руководитель лаборатории нанотехнологий и наноматериалов Александр Молодченко. По его словам, биосенсор предназначен для обнаружения возбудителей опасных и особо опасных инфекционных заболеваний и вирусов.

«В настоящее время в мире нет приборов, которые могли бы оперативно и достоверно устанавливать наличие того или иного возбудителя. Есть определённые технологии и методы, но портативное устройство, которое решало бы такую задачу, пока не создано», — сказал Молодченко.

Создание биосенсора осуществляется в интересах войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). На сегодняшний день специалисты «Эры» разработали ряд методик выявления клеток-маркеров, а также контроля их роста и разделения. По словам Молодченко, лаборатория приблизилась к «финальному этапу исследований» по проекту.

«Фиксировать вспышки заболеваний»

В работе над проектом участвуют операторы научных рот, которые де-факто замещают в лаборатории должности биотехнологов, биоинженеров, химиков-синтетиков, программистов. Последние, например, разработали программу паспортизации клеточных линий. Она облегчила процесс учёта клеток, которые хранятся в криобанке.

Сейчас программисты разрабатывают 3D-модели будущих сенсоров. Они позволяют проводить имитационные испытания на предмет взаимодействия прибора с возбудителями, а также проверять эффективность генерации сигнала.

В основу биосенсора положен метод поверхностного плазмонного резонанса (ППР). Он позволяет прибору в режиме реального времени выстраивать кривую взаимодействия исследуемого образца с сенсорным чипом. После окончания измерения рабочая поверхность обрабатывается регенерирующим раствором.

В экспертном сообществе принято считать ППР весьма гибким инструментом при исследовании межмолекулярных взаимодействий. Метод «может легко подстраиваться под задачи того или иного эксперимента», говорится на сайте Центра коллективного пользования ИБГ РАН, одного из ведущих научных институтов в сфере нанотехнологий.

«Метод регистрации ППР имеет преимущества перед классическими методами исследования межмолекулярного взаимодействия, поскольку не требует мечения реагентов ни радиоактивными, ни какими-либо ещё метками и позволяет определять равновесные параметры взаимодействия без разделения свободных и связанных форм», — указывают учёные РАН.

Прототип биосенсора напоминает небольшую по размеру пластмассовую деталь. Внутри неё находится чувствительный элемент, который реагирует на попадание возбудителя. После успешных испытаний комплекса биологической разведки лаборатория «Эра» планирует приступить к созданию более габаритных мультисенсорных систем.

«Методы, которые мы закладываем в наше устройство, имеют большое научное и практическое значение. Во-первых, это научно-технический задел в области создания приборов биологического мониторинга, которые превосходят существующие аналоги по быстродействию и массогабаритным характеристикам. Во-вторых, мы сможем мгновенно фиксировать вспышки инфекционных заболеваний. И самое главное — такая работа очень востребована в рамках стратегии национальной безопасности Российской Федерации, — заявил Молодченко.

Исследование биоматериала

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В беседе с RT вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Тенгиз Борисов отметил, что изделие технополиса «Эра» будет широко востребовано в Вооружённых силах РФ. По его словам, биологическую разведку необходимо проводить во всех регионах, где находятся российские войска.

«Россия строго придерживается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (вступила в силу 26 марта 1975 года. — RT). Однако данное соглашение не ограничивает РФ в создании биосенсоров. Они необходимы не только для охраны здоровья военнослужащих, но и для выявления следов применения биологического оружия. К сожалению, эта проблема до сих пор остаётся актуальной», — сказал Борисов.

«Бесконтактная война»

В комментарии RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин подчеркнул особую важность средств биологической разведки. Он напомнил, что Москва обеспокоена исследовательской деятельностью отдельных зарубежных институтов, в том числе американских центров, расположенных вблизи рубежей РФ.

«Современные лаборатории, принадлежащие государственным ведомствам и частным фармкомпаниями, могут непреднамеренно создавать биологическое оружие. Такова специфика нынешних биотехнологий. Страшно представить, если биологическое оружие попадёт в руки террористов, или какое-либо государство нарушит Конвенцию. Однако такие сценарии исключать нельзя. России нужны соответствующие средства разведки и противодействия», — пояснил Козюлин.

По данным Минобороны РФ, закрытые исследовательские институты США расположены в Грузии, на Украине и в Азербайджане. В октябре прошлого года начальник войск РХБЗ генерал-майор Игорь Кириллов представил на пресс-брифинге доклад «Анализ военно-биологической деятельности США на территории Грузии».

При подготовке документа он использовал материалы, предоставленные экс-министром госбезопасности Грузии Игорём Гиоргадзе о деятельности Центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара. Данный институт расположен в населённом пункте Алексеевка, неподалёку от Тбилиси.

В Вашингтоне утверждают, что миссия Центра «состоит в защите граждан от биологических угроз, укреплении здоровья людей и животных в интересах Грузии, Закавказья и мирового сообщества». Однако в Минобороны РФ уличили США в попытках обхода ряда положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

По информации российского военного ведомства, в Центре работают специалисты научно-исследовательского института Сухопутных войск им. Уолтера Рида, Агентства США по уменьшению угрозы, Национальной администрации по ядерной безопасности министерства энергетики США.

В списке приоритетных исследований Центра — потенциальные агенты биологического оружия: возбудители туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге, Конго-крымской геморрагической лихорадки и других заболеваний, предающихся кровососущими насекомыми.

«Особый интерес у США вызывают атипичные формы чумы, причём по принципу «чем атипичнее, тем лучше». Поиск таких возбудителей проводится в очагах по всей Грузии, в том числе в непосредственной близости к границе России», — отметил Кириллов.

Лаборатория биологических исследований

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В настоявшее время в США запатентован беспилотник (патент № 8 967 029), предназначенный для распространения зараженных насекомых в воздухе. Как указывают создатели аппарата, он способен выводить из строя войска противника без риска потерь для американской армии. Кроме того, в США запатентованы боеприпасы для доставки химических и биологических рецептур.

«Это соответствует реализуемой США концепции «бесконтактной войны». Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний», — подчеркнул Кириллов.

Вадим Козюлин считает, что научно-исследовательская деятельность закрытых лабораторий Соединённых Штатов угрожает национальной безопасности России. Также он обратил внимание на недопустимость сбора генетического материала жителей РФ и других постсоветских стран, который осуществляют ряд государств, включая США.