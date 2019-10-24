«Значительное повышение ударной мощи»: на что способна новейшая система управления огнём для бронемашин ВДВ

В России разработана новая автоматизированная система управления огнём для бронемашины десанта БМД-4М. Проект изделия представлен на выставке «Интерполитех-2019». Система создана специалистами Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Её особенность заключается в способности ведения стрельбы в режиме внешнего целеуказания. Благодаря этой системе экипаж БМД-4М сможет получать извне координаты объектов противника по цифровому каналу. Как полагают эксперты, разработка заметно увеличит ударные возможности БМД-4М и ВДВ в целом.

Специалисты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени В.Ф. Маргелова разработали новейшую автоматизированную систему управления огнём (АСУО) для гусеничной бронемашины БМД-4М, стоящей на вооружении ВДВ с 2016 года. Проект данного изделия представлен на стенде вуза на выставке «Интерполитех-2019», которая в эти дни проходит на ВДНХ.

Конструктор АСУО Алексей Маркин сообщил в беседе с RT, что РВВДКУ уже направило заявку на патентование своего изобретения. Ключевое достоинство системы — в функции ведения стрельбы в режиме внешнего целеуказания.

«Наша система включает дополнительные элементы, в частности комплекс разведки, управления и связи, который позволяет получать информацию от внешних целеуказателей. Данные поступают непосредственно в систему управления огнём, где автоматически обрабатывается. После этого приводами наведения блок оружия наводится на цель и производится стрельба», — рассказал Маркин.

Автоматизированная система управления огнём состоит из приёмника — передатчика коммуникационной системы, электронного блока, адаптера, датчиков системы управления огнём, баллистического вычислителя, стабилизатора вооружения, блока управления, системы измерения координат, автомата сопровождения объектов, прицела, пультов командира и оператора.

В автоматическом режиме

В роли источников целеуказания могут выступать другие боевые машины, радиолокационные станции, беспилотники, различные разведывательные и наблюдательные средства. Кроме того, координаты цели могут передавать военнослужащие, экипированные комплексами разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Сейчас в армии около 10 тыс. единиц этого вооружения.

В настоящее время БМД-4М может принимать информацию от внешних источников, однако этот процесс не автоматизирован. Данные передаются по радиосвязи, затем командир боевой машины в ручном режиме вводит их в АСУО.

Маркин считает, что специфика современного театра военных действий требует радикального сокращения времени на передачу и обработку информации от внешних источников.

Боевая машина десанта БМД-4М готовится к стрельбе

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Во-первых, современные средства радиоэлектронной борьбы могут ставить помехи радиосвязи. Во-вторых, это человеческий фактор. Никто не застрахован от ошибок при вводе координат цели. Но в нашей системе всё это будет исключено. Информация будет передаваться в цифровом формате и сразу попадать в АСУО. Наведение оружия осуществляется автоматически, но решение о поражении цели принимает командир», — пояснил Маркин.

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Внешнее целеуказание позволяет решить множество проблем. Одна из них — стрельба по ненаблюдаемым объектам противника, то есть по целям, которые не способны обнаружить современные оптические приборы. Таким образом, экипаж БМД-4М может вести стрельбу как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, говорит Маркин.

«Противник стал высокомобильным. Он может совершать манёвры с флангов, с тыла. Естественно, все его передвижения необходимо отслеживать. Получая информацию от источников внешнего целеуказания, десантное подразделение решает эту задачу», — подчеркнул Маркин.

Интеграция новейшей АСУО в БМД-4М позволит сократить цикл, необходимый на разведку и уничтожение цели. Одновременно увеличится осведомлённость экипажа, количество обстреливаемых объектов, возрастут манёвренность и живучесть бронемашины. В перспективе БМД-4М получит возможность стрельбы по воздушным целям (беспилотникам, вертолётам, низколетящим самолётам).

Также специалисты РВВДКУ решили проблему распределения огневых задач на театре военных действий между несколькими боевыми машинами. Координаты от внешнего источника получают все БМД-4М. Система распределяет приоритетные цели в автоматическим режиме, но при необходимости этот порядок может быть оперативно изменён командирами.

«Благодаря новой системе управления огнём можно ожидать значительного повышения ударной мощи БМД-4М. Как следствие — увеличиваются боевые возможности подразделений Воздушно-десантных войск в целом», — заявил Маркин.

Манёвренность и точность

Помимо АСУО, РВВДКУ представило на «Интерполитехе-2019» устройство изменения темпа стрельбы (УИТС) автоматической пушки 2А72, которая установлена на БМД-4М. Оно предназначено для улучшения характеристик рассеивания снарядов при стрельбе очередями как в штатном, так и аварийном режимах.

Принцип функционирования УИТС основан на генерации импульсов напряжением 27В. Как сообщается на стенде вуза, устройство уже было испытано на БМД-4М «с положительным результатом по решаемой задаче».

Опрошенные RT эксперты считают, что принятие на вооружение АСУО и УИТС позволит улучшить тактико-технические характеристики и боевые качества БМД-4М. Аналитики напомнили, что машина является представителем четвёртого поколения бронетехники ВДВ. В войсках она заменяет БМД-2, которая эксплуатируется со второй половины 1980-х годов.

БМД-4М была создана в стенах «КБ приборостроения» (Тула) на базе БМД-3 «Бахча», которая не получила массового распространения в десантных частях. Преимущества машины: повышенная защищённость, огневая мощь, манёвренность и удобство для размещения экипажа.

Экипаж БМД-4М

© Пресс-служба Минобороны РФ

Арсенал новейшей бронемашины состоит из 100-мм орудия 2А70, 30-мм пушки 2А72 и спаренного 7,62-мм модернизированного пулемёта Калашникова (ПКТ). БМД-4М почти в два раза превосходит БМД-2 по массе. Однако за счёт установки более мощного нового двигателя (500 л. с. против 240 л. с.) конструкторы смогли улучшить показатели проходимости, манёвренности и запаса хода.

Обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин заявил в беседе с RT, что БМД-4М обладает значительным модернизационным потенциалом. Новая система управления огнём и устройство изменения темпа стрельбы, как полагает эксперт, повысят ударные возможности машины.

«Специалисты РВВДКУ решили действительно очень актуальные задачи, связанные с более быстрым и точным поражением целей. Внешнее целеуказание предоставляет серьёзные преимущества в огневой мощи. БМД-4М в нынешнем виде — замечательная машина без существенных недостатков. На мой взгляд, её дальнейшая модернизация будет связана с улучшением ходовых качеств», — прогнозирует Бутырин.

Полковник в отставке Виктор Литовкин назвал БМД-4М лучшей в мире машиной десанта по ударным возможностям. По его мнению, благодаря БМД-4М подразделения ВДВ способны эффективно решать основную задачу — захватить и удержать плацдарм до подхода основных сил.

«БМД-4М помогает Воздушно-десантным войскам быть более манёвренными. С появлением новой системы управления огнём противнику будет намного сложнее поразить бронемашины ВДВ. Конечно, исход любого боя предсказать сложно, но экипажи БМД-4М уже сейчас обладают очень серьёзными преимуществами», — подчеркнул Литовкин.