На форуме «Армия-2019» представили колёсную самоходку 2С41 «Дрок»

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На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» представили колёсную самоходку 2С41 «Дрок», сообщает «Российская газета».
На форуме «Армия-2019» представили колёсную самоходку 2С41 «Дрок»
  • РИА Новости

Она создавалась в рамках опытно-конструкторской разработки «Набросок» и предназначается для артиллерийских батарей мотострелковых, десантно-штурмовых и горных батальонов.

Продемонстрированная модификация сделана на базе специально созданного для ВДВ бронированного автомобиля К-4386.

2С41 «Дрок» может поражать цели на дальности в 6000 м. Экипаж — четыре человека.

Ранее ФАН сообщало, что на форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран.

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