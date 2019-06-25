На форуме «Армия-2019» представили колёсную самоходку 2С41 «Дрок»
- РИА Новости
Она создавалась в рамках опытно-конструкторской разработки «Набросок» и предназначается для артиллерийских батарей мотострелковых, десантно-штурмовых и горных батальонов.
Продемонстрированная модификация сделана на базе специально созданного для ВДВ бронированного автомобиля К-4386.
2С41 «Дрок» может поражать цели на дальности в 6000 м. Экипаж — четыре человека.
Ранее ФАН сообщало, что на форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран.