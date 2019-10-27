«Уже сейчас нейросеть способна обыгрывать людей»: каковы возможности российского комплекса моделирования боевых действий

Российские специалисты проводят модернизацию общевойскового тактического тренажёра для боевого слаживания «Комбат-Э». Об этом рассказал в интервью RT начальник научно-исследовательского отдела военного технополиса «Эра» по инновационному развитию Ринат Садеков. Система будет дополнена синтезированными 3D-моделями новых и перспективных образцов вооружения. По словам Садекова, «Комбат-Э» способен моделировать бой и прогнозировать его исход. Использование комплекса необходимо для совершенствования навыков управления войсками. Как полагают эксперты, в ближайшие годы системы моделирования боевых действий станут неотъемлемой частью подготовки командных кадров российской армии.

Начальник научно-исследовательского отдела военного технополиса «Эра» (Анапа) по инновационному развитию Ринат Садеков рассказал RT о проходящей в настоящее время модернизации общевойскового тактического тренажёра для боевого слаживания «Комбат-Э».

«Система дополняется моделями новых образцов вооружения и военной техники. Прежде всего, это робототехнические комплексы и перспективные образцы бронетанковой техники, которые проходят испытания или недавно поступили на вооружение Российской армии», — рассказал Садеков.

Модернизированный «Комбат-Э» — плод совместных усилий специалистов «Эры» и группы «Кронштадт» (Санкт-Петербург). Тренажёр поставляется в войска с 2012 года. Первыми его получили военнослужащие 5-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригады (c 2013 года на базе этого формирования была воссоздана 2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия. — RT).

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«Комбат-Э» моделирует столкновение с силами противника на уровне взвода, роты и батальона. Как утверждают разработчики, комплекс позволяет прогнозировать ход боя. Таким образом, военнослужащие могут оттачивать разнообразные тактические приёмы на условном театре военных действий (ТВД) в любых заданных географических и климатических условиях.

«ОТТ БС «Комбат-Э» предназначен для повышения уровня боевого слаживания подразделений Сухопутных войск в ходе совместных тренировок и групповых занятий по тактической подготовке, а также при проведении виртуальных тактико-специальных и тактических учений в условиях противодействия противника», — говорится в буклете «Кронштадта».

«Комбат-Э» включает в себя наблюдательный пункт, учебный командный пункт, многофункциональный учебный класс, тактико-стрелковый тренажёр, экипажные тренажёры боевых машин на динамической платформе. Комплекс занимает общую площадь в 1800 кв. м. Обучение на нём могут проходить одновременно до 85 человек, которых инструктируют шесть специалистов.

Человек против компьютера

Как пояснил Садеков, «Комбат-Э» позволяет определить тактику применения новейших вооружений. Операторы научных рот (выпускники технических вузов, проходящие срочную службу) «рисуют» модели образцов военной техники и постоянно тестируют тренажёр. Собранные по результатам виртуальных сражений данные направляются в соответствующие органы военного управления.

«По сути мы занимаемся математическим моделированием сценариев боевых действий. Зачем это нужно? Далеко не всегда есть возможность в короткие сроки организовать необходимое учение на полигоне. Мы это делаем виртуально и экономим ресурсы», — отметил Садеков.

РИА Новости

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По словам офицера, тренажёр незаменим при обучении командиров подразделений. Они получают навыки работы с 2D-картами и расширяют своё представление о способах ведения боевых действий.

«Ещё одно направление в рамках нашей системы связано с искусственным интеллектом. Ведь помимо командиров обучается и нейросеть. Впоследствии она может предлагать неординарные варианты ведения боевых действий. Уже сейчас нейросеть способна обыгрывать людей, выбирая наиболее подходящие сценарии», — рассказал Садеков.

По мнению собеседника RT, «Комбат-Э» и другие подобные комплексы способствуют развитию военного искусства. Как пояснил офицер, нейросеть на виртуальном ТВД зачастую выступает в роли более сильного противника. Такой подход стимулирует командный состав применять более совершенные тактики ведения боевых действий.

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«Например, сейчас на симуляторах воздушного боя искусственный интеллект побеждает лётчиков. Вот и в нашем случае перед командирами стоят очень сложные задачи. Человек должен стремиться к тому, чтобы анализировать свои ошибки, находить лучшие варианты и в итоге побеждать машину», — подчеркнул Садеков.

В беседе с RT основатель портала Military Ruassia Дмитрий Корнев отметил, что «Комбат-Э» позволяет усовершенствовать процесс обучения главным образом молодых командиров. По его словам, современные военнослужащие в принципе должны обладать развитыми навыками работы с компьютером.

«Раньше офицеры играли в штабах на картах, то есть имитировали сценарии боевых действий, сейчас военнослужащие играют в компьютерные игры, правда, они намного более сложные и технологичные, чем те, которые есть в открытом доступе. Можно моделировать десятки операций. Анализ результатов «сражений» позволяет выявить сильные и слабые стороны обучаемого офицера, становится понятно, над какими навыками ему нужно работать в дальнейшем под кураторством старших офицеров», — пояснил Корнев.

«Ощутимая польза»

Инженер лаборатории робототехники «Эры» Александр Кириченко убеждён, что разработка разнообразных виртуальных систем является чрезвычайно перспективным направлением развития инженерной мысли. По его словам, идеи имитационного (математического) моделирования прорабатывались ещё в годы СССР.

«К сожалению, из-за развала Советского Союза множество исследований провести не удалось. Но сейчас, на мой взгляд, ситуация выправилась. К тому же на вооружение принимается большое количество робототехнических комплексов и новые образцы вооружения, которые в будущем могут заменить целые войсковые группы. Наряду с полигонными испытаниями современная армия должна получать результаты виртуальных», — сказал Кириченко в беседе с RT.

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По словам специалиста, математическая модель позволяет испытать перспективный образец вооружения в условиях, которые затруднительно (или невозможно) создать на полигоне. Например, речь идёт о боях в плотной городской застройке, крупномасштабном сражении с участием танков, авиации и кораблей.

«Не буду лукавить: на текущий момент результаты математического моделирования не всегда совпадают с реальными характеристиками того или иного образца вооружения. Тем не менее в целом они сопоставимы. В будущем имитационные модели смогут давать лучшие результаты за счёт повышения вычислительных мощностей», — сообщил Кириченко.

Вместе с тем инженер отметил, что виртуальные системы неспособны полностью заменить полигонные испытания. По его словам, применение даже самых высокопроизводительных компьютеров не гарантирует отсутствия погрешности. Прогресс в области имитационного моделирования Кириченко связывает с появлением квантовых компьютеров.

Российские десантники высаживаются на полигон «Раевский» в Краснодарском крае

РИА Новости

© Евгений Одиноков

В свою очередь, Дмитрий Корнев полагает, что имитационные модели ещё долгое время (15–20 лет) будут неспособны достоверно определять тактико-технические и эксплуатационные характеристики военной техники. Однако сегодня они незаменимы для отработки тактики применения новейших и перспективных образцов вооружения.

«Я думаю, что виртуальные средства хороши скорее как источник дополнительной информации о возможностях испытываемой военной техники. По-настоящему ощутимая польза от моделирования заключена в применении техники в бою. Здесь математические методы позволяют с гораздо большей достоверностью понять тактику использования новых образцов», — рассуждает Корнев.

Похожей точки зрения придерживается и обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. В комментарии RT он отметил, что имитационные комплексы не смогут заменить реальные учения и полигонные испытания, однако их применение позволяет офицерам на регулярной основе оттачивать навыки управления войсками.

«Как правило, решающую роль в бою играет именно боевая слаженность и общая управляемость подразделениями. Никакой тренажёр никогда не заменит учение на полигоне и уж тем более реальное сражение. Однако современные имитационные системы позволяют совершенствовать подготовку военнослужащих без риска для жизни и существенных расходов на топливо и боеприпасы», — подытожил Дрозденко.