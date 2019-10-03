Тяжёлая артиллерия: Россия завершает модернизацию самоходок «Малка» и «Тюльпан»

В России завершается модернизация двух самоходных артиллерийских установок — пушки 2С7М «Малка» и миномёта 2С4 «Тюльпан», сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода», где проводятся работы. Так, специалисты обновили аппаратуру связи, приборы наблюдения и другие элементы техники. По мнению экспертов, подобные изменения позволят значительно повысить боевую эффективность самоходок и интегрировать их в единую систему с другими видами вооружений.

В России завершаются работы по модернизации самоходной пушки 2С7М «Малка» и самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан», сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода» (УВЗ) госкорпорации «Ростех». Обновлением военной техники занималась входящая в УВЗ компания «Уралтрансмаш».

«В рамках выполнения гособоронзаказа АО «Уралтрансмаш» заканчивает работы по капитальному ремонту с модернизацией 203-мм самоходной пушки 2С7М «Малка» и 240-мм самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан». Все работы будут исполнены в сроки, указанные в госконтрактах», — приводит агентство заявление пресс-службы.

Сообщается, что у «Малки» заменят коробку передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Кроме того, «Уралтрансмаш» обновит оборудование машины, включая радиостанцию, комплекс системы противоатомной защиты, аппаратуру для приёма и обработки данных, а также приборы наблюдения.

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«Малка» — модернизированный вариант самоходной артиллерийской установки «Пион». Она предназначена для подавления тылов противника, уничтожения особо важных объектов или средств ядерного нападения на дистанции до 47,5 км, в зависимости от снаряда.

Более того, пушка способна стрелять ядерными боеприпасами. Возимый боезапас «Малки» состоит из восьми снарядов, а скорость стрельбы достигает 2,5 выстрела в минуту. О применении самоходки в боевых условиях неизвестно.

В связи с подписанием с 1990 году Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) все эти установки были выведены из состава вооружённых сил РФ и передислоцированы в Сибирь и на Дальний Восток, отметил в разговоре с RT редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Однако в 2007 году Россия ввела мораторий на исполнение обязательств по этому договору. Такое решение было принято в связи с тем, что страны НАТО отказались подписывать адаптационный вариант соглашения, представленный в 1999 году — он учитывал расширение НАТО и ликвидацию Организации варшавского договора.

По словам Леонкова, в связи с этим и встал вопрос модернизации этих установок под современные нужды. Он подчеркнул, что она подразумевает автоматизацию артиллерии.

«Сейчас у нас всё переходит на автоматизированную систему управления, в которой такого рода огневые средства объединяются в разведывательно-огневые контуры. То есть целеуказателями для этих комплексов могут быть различные разведывательные системы: и наземные, и воздушные, которые будут давать указания расчётам этих артиллерийских орудий, и те будут производить высокоточную стрельбу», — пояснил эксперт.

«В результате модернизации эти артиллерийские установки будут работать в едином целом с другими средствами артиллерии, с системами залпового огня, пулевой артиллерии и наносить высокоточные сокрушительные удары всем своим арсеналом», — добавил Леонков.

«Тюльпан»

Самоходный миномёт «Тюльпан» предназначен для уничтожения укреплённых зданий, фортификационных сооружений, либо же скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника. Также в его задачи входит уничтожение объектов и целей, которое не могут взять на себя другие виды артиллерии.

В отличие от «Малки», «Тюльпан» применялся в ходе военных действий. Он часто наносил удары по противнику в ходе советской войны в Афганистане. Также «Тюльпан» применялся во второй чеченской кампании и при взятии Грозного в конце 1999 — начале 2000 года.

Самоходный миномет «Тюльпан»

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

Дальность стрельбы «Тюльпана», в зависимости от типа снаряда, может достигать 19,7 км. Боекомплект машины состоит из 20 фугасных мин или 10 активно-реактивных. Скорострельность — один выстрел за 62 секунды.

На модернизированные миномёты установят новые системы связи, которые позволят им работать в единой системе тактического звена. Также самоходки оснастят современными приборами наблюдения, приборным комплексом, радиостанцией.

Как подчеркнул Алексей Леонков, «Тюльпан» способен решать задачи повышенной сложности.

«Такого рода артиллерия привлекается для решения оперативно-тактических задач повышенной сложности. За счёт своего калибра он выпускает одни из самых мощных миномётных боеприпасов, у которых номенклатура достаточно широкая. Также этот миномёт может забрасывать тактические ядерные боеприпасы мощностью до 2 килотонн», — пояснил эксперт.

После модернизации «Тюльпан» будет способен более эффективно осуществлять стрельбы в ночное время суток, считает аналитик.

«Средства наблюдения и связи, которые были модернизированы, позволяют вести обстрел в любое время суток, работать высокоточным миномётным комплексом. Данные передаются по специальным каналам связи, которые отличаются от обычных радиостанцией. Передача идёт в автоматическом режиме», — отметил Леонков.

«Артиллерия играет решающую роль»

Подобная модернизация позволит увеличить эффективность применения этих самоходных орудий, отметил в разговоре с RT заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

«Это повысит оперативность выполнения боевых задач, в определённой степени повысит интенсивность огневой производительности, сократит время реакции. По дальности стрельбы, по поражающему действию снаряда, по рассеиванию снаряда, я думаю, что характеристики не изменятся, потому что артиллерийская часть не меняется», — пояснил он.

При этом Сивков подчеркнул важность артиллерийских установок на поле боя.

«Артиллерия в современных боевых действиях играет решающую роль наряду с авиацией. Авиация не может работать в той зоне, где работает артиллерия — в первую очередь, непосредственно вблизи огневого соприкосновения противоборствующих сторон на земле», — сказал эксперт.

В качестве примера использования артиллерии на нынешних театрах военных действий Леонков привёл опыт сирийской кампании. Так, современные установки позволяют уничтожать укрепления боевиков, расположенные в том числе и под землёй, отметил эксперт.

«Не всегда нанесение удара по таким объектам с помощью воздушно-космических сил является эффективным. Если вы знаете место расположения основных коммуникаций, то такого рода артиллерия может наносить мощные и высокоточные удары, что, понятное дело, по соотношению затрат и эффективности делает артиллерию по-прежнему одним из самых эффективных средств огневого поражения», — констатировал аналитик.