«Цветочная» эволюция: как Россия модернизирует свою артиллерию

Машиностроительная корпорация «Уралвагонзавод» совершенствует сверхмощный миномёт «Тюльпан» и дальнобойную пушку «Пион». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Модернизированные самоходные установки получат автоматизированные системы управления огнём, современные средства связи, комплексы противоатомной защиты и приборы наблюдения. В результате увеличится скорострельность и точность «цветочной артиллерии». По мнению экспертов, несмотря на почти полувековой срок эксплуатации в войсках, «Тюльпан» и «Пион» не утратили своей актуальности.

Уральский завод транспортного машиностроения (входит в «Уралвагонзавод», УВЗ) проводит модернизацию 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 «Пион» и 240-миллиметрового миномёта 2С4 «Тюльпан». Работы должны завершиться в 2019 и 2020 годах соответственно, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

В заявлении УВЗ говорится, что артиллерийские комплексы получат новое оборудование, системы противоатомной защиты, приборы наблюдения, радиостанции и другие средства связи. На «Тюльпаны» будут установлены дополнительное вооружение, а на «Пионах» заменят коробку передач и агрегаты энергообеспечения.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что с большой вероятностью модернизация «цветочной артиллерии» не ограничится заменой устаревшего оборудования и средств связи. По его словам, уральские инженеры установят на машины автоматизированные системы управления огнём (АСУО) и новые комплексы наведения.

«Средства автоматизации позволят включить «Пион» и «Тюльпан» в единую систему управления тактического звена. Кроме того, специалисты наверняка работают над повышением скорострельности и точности стрельбы. В связи с этим модернизация коснётся не только самоходок, но и боеприпасов к ним», — пояснил Кнутов.

Родом из «семидесятых»

«Тюльпан» был создан в стенах СКБ-172 (Пермь) и Уралтрансмаша (Екатеринбург) в 1971 году для замены в войсках 240-мм буксируемого миномёта М-240. Предшественник 2С4 отличался недостаточной мобильностью и сложностью в применении (расчёт составлял 11 человек).

Детище советских инженеров выполнено по оригинальной безбашенной схеме на шасси зенитного ракетного комплекса 2К11 «Круг». Орудие предназначается для уничтожения зданий, фортификационных сооружений, укреплённых объектов на линии фронта, живой силы и техники противника. Боевое крещение «Тюльпан» получил в Афганистане, эффективно поражая позиции моджахедов в горной местности.

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Экипаж машины составляет 5—6 человек, масса — 27,5 т, дальность стрельбы — 9,6—18 км (в зависимости от боеприпасов), боекомплект — 40 снарядов, скорострельность — один выстрел в минуту, мощность двигателя — 520 лошадиных сил. «Тюльпан» остаётся самым мощным миномётным комплексом в мире.

2С4 способен вести огонь фугасными (53-Ф-864) и активно-реактивными (3Ф2) артиллерийскими минами. Также в боекомплект миномёта входят корректируемый снаряд 3Ф5 «Смельчак», зажигательная мина ВЗ-5 «Сайда», нейтронные боеприпасы «Фата» и «Смола».

Преимуществом «Тюльпана», как и любого миномёта, является стрельба по навесной траектории. Она обеспечивает точечное поражение наиболее сложных для артиллерии и авиации целей. Один боеприпас 2С4 может обрушить пятиэтажное здание и позволяет уничтожать противника во время штурма городов. Причём мину «Тюльпана» крайне проблематично перехватить средствами ПРО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как полагает Кнутов, необходимость появления такого сверхмощного оружия была вызвана опытом городских боёв в Великую Отечественную войну, когда советским войскам требовалось поражать скрытые и хорошо укреплённые объекты. Однако сфера применения «Тюльпана» намного шире. По словам эксперта, 2С4 по-прежнему незаменим в локальных конфликтах.

240-мм миномет 2С4 «Тюльпан» во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке.

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

«Например, в Сирии и в Ираке боевики активно используют подземную инфраструктуру. Она помогает перебрасывать живую силу и технику, устраивать неожиданные диверсии и атаки. На мой взгляд, «Тюльпаны» прекрасно справятся с задачами контртоннельной борьбы. Единственный существенный недостаток этой машины — это низкий темп стрельбы», — заявил Кнутов.

«Дальняя рука»

«Пион» — ещё одно детище холодной войны, которое по-прежнему сохраняет свою актуальность на театре военных действий (ТВД). Машина была разработана в 1975 году специалистами ОКБ-2 волгоградского предприятия «Баррикады» и КБ-3 Кировского завода в Санкт-Петербурге (бывший Путиловский завод).

Как и «Тюльпан», «Пион» выполнен по безбашенной схеме на шасси танка Т-64А. Орудие (нарезная пушка 2А44) и откидная плита-сошника 2С7 размещены в кормовой части корпуса. Экипаж защищён от попадания пуль и последствий применения оружия массового поражения.

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Расчёт «Пиона» — 7 человек, масса — 46 т, максимальная дальность стрельбы — 37,5-49 км, скорострельность — 40 выстрелов в час, мощность двигателя — 780 лошадиных сил. Недостатком 2С7 является небольшой возимый боезапас (4 снаряда). Следующая за САУ машина способна перевозить 40 боеприпасов.

В начале 1980 годов советское правительство распорядилось открыть опытно-конструкторская работы по теме «Малка», в рамках которых началось совершенствование «Пиона». В модернизированной версии (2С7М) был увеличен возимый боезапас (до 8 снарядов), скорострельность (до 50 выстрелов в час), уменьшено время перевода в боевое положение (с 10 до 7 минут).

«Пион» выполняет функцию «дальней руки» отечественной артиллерии. САУ способна вести огонь осколочно-фугасными (3ОФ43), кассетными (3-О-14), различными бетонобойными и ядерными снарядами (3ВБ2). Также специально для 2С7 были разработаны боеприпасы малой мощности «Клещевица», «Саженец» и «Перфоратор».

Отечественная самоходка — лучшая в классе 203-мм орудий. Американские аналоги (семейство САУ M110) значительно уступают «Пиону» и «Малке» по дальности стрельбы, возимому боекомплекту и мощности двигателя.

Военнослужашие у самоходной пушки 2С7М «Малка» на международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Пионы» неоднократно пытались записать в разряд устаревших артиллерийских установок. Действительно на вооружении российской армии приняты более совершенные комплексы. Однако стоит признать, что использование новейшего высокоточного оружия не всегда оправдано по финансовым соображениям. «Пион» сохраняет своё значение как недорогое и весьма эффективное средство поражения», — отметил Кнутов.

«Стряхивание пыли»

Модернизация «цветочной артиллерии» вызывает некоторую тревогу на Западе. В сентябре 2018 года американский журнал National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных исследований армии США (FMSO) сообщил о том, что Россия «отряхивает пыль» со своей тяжёлой артиллерии, которая может применять тактические ядерные боеприпасы большой дальности.

«Согласно имеющейся информации, 2С4 сегодня модернизируют, сопрягая её с современными системами командного управления, в том числе с усовершенствованными системами связи и управления огнём. Кроме того, проводится ремонт или замена стволов и противооткатных устройств», — цитирует издание выводы аналитиков FMSO.

Юрий Кнутов полагает, что решение модернизировать 2С4 и 2С7 вызвано несколькими причинами. По его словам, Россия учитывает опыт сирийской операции, которая продемонстрировала, что крупнокалиберная артиллерия сохраняет большое значение в локальных конфликтах и на современном ТВД в целом. Кроме того, Москва посылает «предупредительный сигнал» НАТО.