Модернизацию миномётов «Тюльпан» завершат в 2020 году

Короткая ссылка
Модернизация миномётов «Тюльпан» завершится в России в 2020 году.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода.

«Срок окончания работ намечен на 2020 год», — отметили в пресс-службе.

Как сообщается, в 2019 году будет модернизирован артиллерийский комплекс «Пион».

Ранее издание The National Interest сообщило в своей статье, что Россия занялась модернизацией «божественного оружия» из тяжёлой артиллерии — миномёта 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубицы 2С7 «Пион», которые способны стрелять ядерными снарядами.

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с Пятым каналом оценил сообщения СМИ о «божественном оружии России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить