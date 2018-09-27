Модернизацию миномётов «Тюльпан» завершат в 2020 году

Модернизация миномётов «Тюльпан» завершится в России в 2020 году.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода.

«Срок окончания работ намечен на 2020 год», — отметили в пресс-службе.

Как сообщается, в 2019 году будет модернизирован артиллерийский комплекс «Пион».

Ранее издание The National Interest сообщило в своей статье, что Россия занялась модернизацией «божественного оружия» из тяжёлой артиллерии — миномёта 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубицы 2С7 «Пион», которые способны стрелять ядерными снарядами.

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с Пятым каналом оценил сообщения СМИ о «божественном оружии России».