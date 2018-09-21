Эксперт оценил сообщения СМИ о «божественном оружии» России

Военный эксперт Андрей Кошкин оценил сообщения СМИ о том, что Россия занялась модернизацией «божественного оружия» из тяжёлой артиллерии.

В беседе с Пятым каналом он сказал, что опасения Запада небезосновательны.

«Надо учитывать тот факт, что это уникальные артиллерийские системы, которые были созданы в период холодной войны», — отметил Кошкин.

Он также заявил, что Москва выступает за мир и всегда готова говорить о разоружении.

Кроме того, эксперт считает, что Россия имеет преимущество не только в плане артиллерии, но и по всем остальным показателям.

Ранее издание The National Interest сообщило в своей статье, что Россия занялась модернизацией «божественного оружия» из тяжёлой артиллерии — миномёта 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубицы 2С7 «Пион», которые способны стрелять ядерными снарядами.