Военный эксперт рассказал о преимуществах модернизации пушки «Малка»

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Анастасия Румянцева
Военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT завершение работы по модернизации одной из самых мощных самоходных пушек в мире «Малка».
Военный эксперт рассказал о преимуществах модернизации пушки «Малка»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Это артиллерийская самоходная установка, её калибр — 203 мм... Сейчас у нас всё переходит на автоматизированную систему управления, в которой такого рода огневые средства объединяются в разведывательно-огневые контуры. То есть целеуказанием для этих комплексов могут быть различные разведывательные комплексы: и наземные, и воздушные, которые будут давать указания расчётам этих артиллерийских орудий, и те будут производить высокоточную стрельбу», — пояснил Леонков.

По его словам, именно доработка в этом плане сказалась на дальнейшей судьбе и эффективности данного вида артиллерийских установок.

«В результате модернизации артиллерийские установки будут работать в едином целом с другими средствами артиллерии, с системами залпового огня, пулевой артиллерии и наносить высокоточные сокрушительные удары всем своим арсеналом. В арсенал такого рода орудия входят различные осколочно-фугасные снаряды, в том числе активно-реактивные, которые показывают максимальную дальность до 50 км, кассетные, бетонобойные — то есть номенклатура достаточно высокая», — объяснил эксперт.

Ранее компания «Уралтрансмаш» объявила о завершении работ по модернизации самоходной пушки «Малка».

На ней заменят коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения.

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