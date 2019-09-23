«Гарантированный прорыв ПРО»: какими возможностями обладают новейшие российские подводные крейсеры

Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей» являются самыми современными атомными субмаринами ВМФ России. Такую оценку приводит американское издание The National Interest. Ключевые преимущества подлодок заключаются в малой шумности, манёвренности и мощном вооружении. В арсенал «Борея» входят 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». До конца 2023 года российский флот должен получить пять атомоходов усовершенствованного проекта 955А, которые заменят советские РПКСН второго и третьего поколения. Как считают эксперты, новейшие крейсеры обладают всеми возможностями для преодоления противоракетной обороны противника.

Атомные подлодки (АПЛ) проекта 955 «Борей» являются самыми современными в составе ВМФ России. Субмарины создавались в соответствии с высокими требованиями к акустической скрытности и поэтому способны эффективно выполнять задачи, возложенные на морскую компоненту ядерной триады. Такого мнения придерживается обозреватель американского издания The National Interest, магистр Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов Себастьен Роблин.

По мнению американского эксперта, «Бореи» могут нанести гарантированный ядерный удар по Соединённым Штатам в случае поражения наземной инфраструктуры России. На вооружении подлодки 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава», каждая из которых может нести по 6—10 боевых блоков индивидуального наведения. Мощность каждого составляет примерно 150 килотонн.

До конца текущего года Военно-морской флот получит АПЛ «Князь Владимир» — головную подлодку усовершенствованного проекта 955А «Борей-А». На сегодняшний день в составе флота три субмарины: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Они были переданы флоту в 2013—2014 годах.

«Долгожданный шаг вперёд»

Согласно российской терминологии, «Борей» относится к классу ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) четвёртого поколения. Проектирование новых носителей морских МБР началось в стенах Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург) в конце 1980-х годов.

Из-за экономического кризиса и различных технологических сложностей работы затянулись. Головной РПКСН «Юрий Долгорукий» был заложен в 1996 году, а на воду спущен только в 2008 году. «Александр Невский» и «Владимир Мономах» строились уже быстрее.

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Водоизмещение «Борея» составляет 24 тыс. т, длина — 170 м, ширина — 13,5 м, осадка — 9–10 м, автономность до 90—100 суток, численность экипажа — 107 человек. Под водой АПЛ способна развивать скорость до 29 узлом (53,7 км/ч) и погружаться на глубину более 400 м.

В перспективе АПЛ проекта 955 должны заменить ракетоносцы третьего поколения — 667БДР «Кальмар» и 667БДРМ «Дельфин», которые были сданы флоту до распада СССР. До конца 2023 года, помимо «Князя Владимира», в состав ВМФ должны войти четыре «Борея» — «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Все пять крейсеров будут представителями более совершенного проекта 955А.

В начале сентября замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в ближайшее время Минобороны подпишет контракт на строительство ещё двух ракетоносцев. Их производством, как и предыдущих «Бореев», займётся «Севмаш» (Северодвинск).

Важным преимуществом проекта 955 перед «Кальмарами» и «Дельфинами» является пониженная шумность. У «Борея» более гладкий корпус с минимальным количеством выступающих конструкций и агрегатов. Почти вся лодка покрыта специальной звукопоглощающей резиной.

Снижению шумности способствовала установка водо-водяного ядерного реактора на тепловых нейтронах ОК-650В разработки ОКБМ им. И. И. Африкантова (Нижний Новгород). Мощность этого атомного агрегата достигает 190 МВт. Реактор питает насосно-реактивную двигательную установку.

Как пишет The National Interest, «Бореи» способны оставаться незаметными на более высоких скоростях, чем американские ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими) класса Ohio («Огайо»).

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что традиционным недостатком отечественных АПЛ является более высокая шумность по сравнению с заокеанскими субмаринами. По его словам, на протяжении десятилетий отечественный подводный флот сохраняет паритет в Мировом океане во многом за счёт грамотных тактических действий.

Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера «Князь Владимир» в Северодвинске

РИА Новости

© Семен Васильев

«В силу массы особенностей (в частности, двухкорпусной конструкции. — RT) наши АПЛ всегда шумели сильнее американских, но этот недостаток нивелировался профессионализмом экипажа и командиров. Этим вопросом занимались отечественные КБ. Велика вероятность того, что в усовершенствованном «Борее», несмотря на сохранение двухкорпусной конструкции, нашим специалистам удалось справиться с проблемой избыточного шума», — отметил Корнев.

Из открытых данных известно, что подлодки 955A будут более манёвренными благодаря поворачивающимся рулям и торцевым пластинам на горизонтальных стабилизаторах. Вместо гребного винта на новые крейсера (как и на другие «Бореи») устанавливается водомётный движитель.

Кроме того, конструкторы «Рубина» уделили большое внимание оснащению РКСН современным бортовым оборудованием — боевой информационно-управляющей системой (БИУС) «Округ», гидроакустическим комплексом МГК-600Б с дальностью обнаружения целей до 220-230 км, новейшей аппаратурой шумопеленгования, антеннами и пр.

По словам Корнева, «проект 955А — это серьёзный и долгожданный шаг вперёд, который позволит в не столь отдалённом будущем заменить советское поколение ракетных крейсеров».

«К тому же, у «Борея» есть значительный модернизационный потенциал. Об этом свидетельствуют появившиеся ранее в СМИ публикации о проекте «Борей-Б» — более совершенной версии «Борей-А». Возможно, эти АПЛ войдут в новую госпрограмму вооружения», — сказал эксперт.

На замену «Синеве»

Велика вероятность того, что в будущем модернизации будет подвергнута МБР «Булава». По данным источников телеканала CNBC, Р-30 будет оснащаться гиперзвуковыми блоками, которые американские системы ПВО-ПРО не способны перехватывать.

Разработка «Булавы» началась в 1990-е годы в стенах Московского института теплотехники (АО «Корпорация «МИТ»). Программа была запущена после решения Минобороны и правительства прекратить финансирование проекта Р-39УТТХ «Барк» из-за серии неудачных испытаний и массы, которая превысила показатель, указанный заказчиком в техническом задании.

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По ряду характеристик (дальность и масса полезной нагрузки) «Булава» уступает «Барку», но при этом она является менее тяжёлой и более простой в эксплуатации. Р-30 может поражать объекты на расстоянии до 8-9 тыс. км, её стартовая масса составляет 36,8 т.

«Булава» — морская твердотопливная МБР, специально созданная для АПЛ проекта 955. В арсенал РПКСН второго и третьего поколения сейчас входят жидкостные баллистические ракеты Р-29РМУ2 «Синева» и 29РМУ2.1 «Лайнер». Они отличаются повышенной мощью, но сложны в обслуживании.

Кроме того, Р-30 может запускаться из-подо льда толщиной до 2 м, в то время как носителям жидкостных МБР в холодное время года приходится находить чистую полынью (пространство открытой воды в ледяном покрове), либо проламывать лёд корпусом перед стрельбой.

Ещё одно достоинство «Булавы» — это так называемый сухой старт. Перед пуском ракеты шахта, откуда она вылетает, не заполняется водой. Это позволяет сократить время на подготовку стрельбы и уменьшить вероятность обнаружения АПЛ гидроакустическими комплексами противника.

Запуск ракеты «Булава» по полигону Кура с подводного крейсера «Юрий Долгорукий» в Белом море

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

В мае 2018 года «Юрий Долгорукий» впервые произвёл одновременный пуск четырёх единиц Р-30. Все ракеты успешно поразили цели на полигоне Кура (Камчатка), преодолев путь от акватории Белого моря. Залповая стрельба позволила проверить надёжность работы бортовых систем крейсера и аппаратуры, установленной на «Булаве». В последний раз МБР запускалась в конце августа 2019 года.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что в процессе испытаний Р-30 конструкторы столкнулись с немалым количеством трудностей — семь пусков оказались неудачными. Однако на сегодняшний день все технические проблемы решены. Такой вывод подтверждается успешной стрельбой в 2018—2019 годы.