В США высказались о способности Борея уничтожать города противника

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта «Борей» способны разрушить города противника, даже если другие ядерные силы страны будут уничтожены, сообщает американское издание The National Interest.

«Один «Борей» способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 5,8 тысяч миль, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму», — пишет издание.

Отмечается, что России также удалось решить проблему акустической скрытности подводных лодок, которые ранее уступали американским по данному параметру.

9 сентября сообщалось, что министерство обороны России запланировало дополнительно поставить флоту две атомные подлодки «Ясень-М» и два атомных ракетоносца «Борей-А».