В Госдуме прокомментировали испытания подводного ракетоносца типа «Борей»
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«Наземные и подводные российские военные корабли и новейшие разработки в этой области — это в нынешних условиях очень важно, особенно в свете существующих сегодня внешних угроз», — заявил депутат.
Как отметил Швыткин, Россия обязана заботиться о собственной безопасности и геополитических интересах.
По словам парламентария, День подводника вновь демонстрирует, как совершенствуется отечественная военная техника.
Ранее Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей».
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что Россия может создать ракетный комплекс наземного базирования «Калибр» к концу 2019 года.