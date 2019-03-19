В Госдуме прокомментировали испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

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Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал испытания подводного ракетоносца типа «Борей».
В Госдуме прокомментировали испытания подводного ракетоносца типа «Борей»
  • ©ОАО "ПО Севмаш"

«Наземные и подводные российские военные корабли и новейшие разработки в этой области — это в нынешних условиях очень важно, особенно в свете существующих сегодня внешних угроз», — заявил депутат.

Как отметил Швыткин, Россия обязана заботиться о собственной безопасности и геополитических интересах.

По словам парламентария, День подводника вновь демонстрирует, как совершенствуется отечественная военная техника.

Ранее Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей».

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что Россия может создать ракетный комплекс наземного базирования «Калибр» к концу 2019 года.

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