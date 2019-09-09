ВМФ России может получить ещё два «Ясеня-М» и два «Борея-А»

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Министерство обороны России запланировало дополнительно поставить флоту две атомные подлодки «Ясень-М» и два атомных ракетоносца «Борей-А».
ВМФ России может получить ещё два «Ясеня-М» и два «Борея-А»
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Об этом журналистам сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко, передаёт РИА Новости.

«В рамках форума «Армия-2019» мы подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух «Ясеней-М» и в ближайшее время, о чём уже принято решение, подпишем контракт ещё на два «Борея-А», — заявил он.

В июне Минобороны в рамках форума «Армия-2019» заключило госконтракты на поставку истребителей Су-57 и многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М»

В Объединённой судостроительной корпорации сообщали, что третья атомная подлодка проекта 885 «Ясень» будет поставлена флоту в 2020 году.

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