ВМФ России может получить ещё два «Ясеня-М» и два «Борея-А»
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Об этом журналистам сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко, передаёт РИА Новости.
«В рамках форума «Армия-2019» мы подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух «Ясеней-М» и в ближайшее время, о чём уже принято решение, подпишем контракт ещё на два «Борея-А», — заявил он.
В июне Минобороны в рамках форума «Армия-2019» заключило госконтракты на поставку истребителей Су-57 и многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М».
В Объединённой судостроительной корпорации сообщали, что третья атомная подлодка проекта 885 «Ясень» будет поставлена флоту в 2020 году.