Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

«Двадцать четвёртого августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Тула» и «Булава» с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Юрий Долгорукий», — цитирует РИА Новости оборонное ведомство.

В Министерстве обороны добавили, что пуски были выполнены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

Отмечается, что макеты боевых блоков ракет поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке.

По данным министерства, в результате испытания были подтверждены технические характеристики «Синевы» и «Булавы», а также работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.

Ранее российские С-400 в ходе учений сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени.