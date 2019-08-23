С-400 в ходе учений сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени

ЗРК С-400 в рамках учений в Астраханской области сбили восемь мишеней, летевших на скорости более 2000 км/ч и имитировавших крылатые ракеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

РИА Новости

Как отмечается, расчёты соединения ПВО отразили ракетный удар условного воздушного противника, которым выступали сверхзвуковые ракеты-мишени «Фаворит», обладающие скоростными и манёвренными характеристиками современных крылатых ракет. «В результате противовоздушного боя все восемь воздушных мишеней, летящих на скорости свыше 2000 км/ч, были уничтожены», — приводит ТАСС сообщение. В апреле системы С-400 в Крыму провели учения, в рамках которых уничтожили условные воздушные цели. Как отмечали в Министерстве обороны, С-400, аналогов которому нет во всём мире, создан на далёкую перспективу. В ведомстве указывали, что ЗРК способен уничтожать любые цели, летящие со скоростью до 4800 м/c.