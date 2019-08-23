С-400 в ходе учений сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени
- РИА Новости
Как отмечается, расчёты соединения ПВО отразили ракетный удар условного воздушного противника, которым выступали сверхзвуковые ракеты-мишени «Фаворит», обладающие скоростными и манёвренными характеристиками современных крылатых ракет.
«В результате противовоздушного боя все восемь воздушных мишеней, летящих на скорости свыше 2000 км/ч, были уничтожены», — приводит ТАСС сообщение.
В апреле системы С-400 в Крыму провели учения, в рамках которых уничтожили условные воздушные цели.
Как отмечали в Министерстве обороны, С-400, аналогов которому нет во всём мире, создан на далёкую перспективу.
В ведомстве указывали, что ЗРК способен уничтожать любые цели, летящие со скоростью до 4800 м/c.