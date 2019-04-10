В Крыму С-400 уничтожили «самолёты» условного противника

Расчёты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в Крыму провели учения, в рамках которых в том числе уничтожили условные воздушные цели.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадима Астафьева.

«Расчёты ЗРС С-400 «Триумф» соединения ПВО ЮВО, дислоцированные в Крыму, отработали задачи по распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей в зоне ответственности, выполнив электронные пуски ракет», — уточнил он.

Ранее стало известно, что военные самолёты объединения ВВС и ПВО ЮВО в рамках учений в небе над Крымом уничтожили более 20 воздушных мишеней, имитирующих летательные аппараты противника.

Также агентство «Крыминформ» передавало, что на полуострове начался лагерный сбор с участием артиллеристов ЧФ.