Истребители ЮВО сбили «самолёты» условного противника над Крымом
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
По сценарию учений истребители сорвали атаку бомбардировщиков на стратегически важные объекты Крыма.
«Эскадрилья в составе истребителей Су-27СМ, Су-27П и Су-30 уничтожила более 20 воздушных мишеней, имитирующих боевые самолёты», — сообщил Астафьев.
Ранее Пятый канал сообщал, что лётчики ЮВО отработали навыки по воздушной дозаправке в ночное время.