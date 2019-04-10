Истребители ЮВО сбили «самолёты» условного противника над Крымом

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Военные самолёты объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках учений в небе над Крымом уничтожили более 20 воздушных мишеней, имитирующих летательные аппараты противника.
Истребители ЮВО сбили «самолёты» условного противника над Крымом
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

По сценарию учений истребители сорвали атаку бомбардировщиков на стратегически важные объекты Крыма.

«Эскадрилья в составе истребителей Су-27СМ, Су-27П и Су-30 уничтожила более 20 воздушных мишеней, имитирующих боевые самолёты», — сообщил Астафьев.

Ранее Пятый канал сообщал, что лётчики ЮВО отработали навыки по воздушной дозаправке в ночное время.

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