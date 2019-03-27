Лётчики ЮВО отработали навыки по воздушной дозаправке в ночное время

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Лётчики истребительно-бомбардировочной авиации четвёртой армии ВВС и ПВО Южного военного округа отработали навыки по воздушной дозаправке. Это произошло в рамках лётно-тактических учений, сообщает Пятый канал.
Лётчики ЮВО отработали навыки по воздушной дозаправке в ночное время
  • ©wikipedia.org

Как заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, занятия осложнялись ночными условиями полётов.

Дозаправку провели на высоте 6000 м при скорости около 600 км/ч. В качестве воздушного танкера задействовали Ил-78. Топливные ёмкости пополняли Су-24М, Су-34 и Су-30СМ.

С поставленной задачей все экипажи справились успешно. Учения продлятся до конца недели.

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках учений в Прикамье по тревоге были подняты сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

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